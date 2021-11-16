Міні-хачапурі із сулугуні: легкий рецепт

Хачапурі — одна з найулюбленіших і найпопулярніших страв грузинської кухні. До того ж, його легко приготувати вдома, що довів переможець «МастерШеф"-9 Сергій Денисов (Серго Батумський).

На цей раз Telegram-канал «Шеф-кухар» опублікував відеорецепт міні-хачапурі по-менгрельськи.

Для приготування страви вам знадобляться:

100 мл теплої води

150 мл теплого молока

1 ст. сухих дріжджів (6 г)

1 ст. цукру (10 г)

500−520 г борошна

1 ч. л. солі

1 яйце

40 г м'якого вершкового масла

600 г сиру сулугуні

1 жовток⠀

Для приготування опари змішайте в мисці воду, молоко, цукор та дріжджі. Накрийте миску плівкою та залиште на 10 хвилин. Просійте борошно, зробіть поглиблення, куди додайте сіль, яйце, м'яке вершкове масло, опару і перемішайте. Залишіть тісто «відпочити» на годину. Воно має вийти м'яким та дуже еластичним. Розділіть тісто на 4 частини та розкачайте на коржики. На кожен корж покладіть «колобок» з натертого сиру сулугуні, добре защипайте краї тіста і розкачайте качалкою. Змастіть яєчним жовтком і зверху посипте сиром. Випікайте хачапурі за 200 градусів приблизно 15 хвилин.

Зазначимо, що кулінар Ірода Мукімова вигадала спосіб, як спростити процес приготування хачапурі. Для цього вона використовує для випікання готове листкове тісто, а замість сулугуні використовує бринзу.

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