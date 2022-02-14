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Важливо не переборщити з мукою: рецепт найсмачнішого сирного «Наполеона»

15:59 14 лютого 2022
Сирний наполеон

Улюблений багатьма торт «Наполеон» можна приготувати і за «ледачим» рецептом за 20 хвилин, купивши листкове тісто, а можна зробити його з додаванням сиру.

Автори рецепту сирного «Наполеона» з кулінарного телеграм-каналу «Прості рецепти», радять брати жирний сир і не переборщити з борошном — інакше торт вийде сухим.

Інгредієнти:⠀

Для тіста:⠀

  • 300 г сиру (9 відсотків);⠀
  • 3 яйця;
  • Склянка цукру;⠀
  • 0,5 чайної ложки соди; ⠀
  • Борошно для замісу.


Для крему:⠀

  • 2 яйця;⠀
  • Склянка цукру;⠀
  • 2 столові ложки борошна з гіркою;
  • 2 склянки молока;
  • 1 пачка (180 гр) розм'якшеного вершкового масла. ⠀

Процес приготування докладно показаний на відео.

Коли торт буде готовий, йому потрібно дати просочитися, поставивши у холодильник мінімум на три години.

Любителям традиційного «Нааполеона» може бути цікавим рецепт приготування невагомих коржів.

Також читайте, як приготувати «Афганський наполеон» — торт, який є чимось середнім між звичним «Наполеоном» і київським тортом.

Фото — скріншот

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