Важливо не переборщити з мукою: рецепт найсмачнішого сирного «Наполеона»

Улюблений багатьма торт «Наполеон» можна приготувати і за «ледачим» рецептом за 20 хвилин, купивши листкове тісто, а можна зробити його з додаванням сиру.

Автори рецепту сирного «Наполеона» з кулінарного телеграм-каналу «Прості рецепти», радять брати жирний сир і не переборщити з борошном — інакше торт вийде сухим.

Інгредієнти:⠀

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Для тіста:⠀

⠀ 300 г сиру (9 відсотків);⠀

3 яйця;

Склянка цукру;⠀

0,5 чайної ложки соди; ⠀

Борошно для замісу. ⠀

Для крему:⠀ 2 яйця;⠀

Склянка цукру;⠀

2 столові ложки борошна з гіркою;

2 склянки молока;

1 пачка (180 гр) розм'якшеного вершкового масла. ⠀

Процес приготування докладно показаний на відео.

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Коли торт буде готовий, йому потрібно дати просочитися, поставивши у холодильник мінімум на три години.

Любителям традиційного «Нааполеона» може бути цікавим рецепт приготування невагомих коржів.

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Фото — скріншот

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