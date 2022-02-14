Важливо не переборщити з мукою: рецепт найсмачнішого сирного «Наполеона»
Улюблений багатьма торт «Наполеон» можна приготувати і за «ледачим» рецептом за 20 хвилин, купивши листкове тісто, а можна зробити його з додаванням сиру.
Автори рецепту сирного «Наполеона» з кулінарного телеграм-каналу «Прості рецепти», радять брати жирний сир і не переборщити з борошном — інакше торт вийде сухим.
Інгредієнти:⠀
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Для тіста:⠀
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- 300 г сиру (9 відсотків);⠀
- 3 яйця;
- Склянка цукру;⠀
- 0,5 чайної ложки соди; ⠀
- Борошно для замісу.
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Для крему:⠀
- 2 яйця;⠀
- Склянка цукру;⠀
- 2 столові ложки борошна з гіркою;
- 2 склянки молока;
- 1 пачка (180 гр) розм'якшеного вершкового масла. ⠀
Процес приготування докладно показаний на відео.
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Коли торт буде готовий, йому потрібно дати просочитися, поставивши у холодильник мінімум на три години.
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Фото — скріншот107
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