28.00 / 28.24 31.90 / 32.35
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудова гра смаків: рецепт незвичайного «афганського» «Наполеона»

14:08 6 лютого 2022
Готовий торт

«Афганський наполеон» — незвичайний торт, який є чимось середнім між власне наполеоном і київським тортом. Коржі з пісочного тіста в ньому чергуються з горіхово-меренговим прошарком.

Автори Telegram-каналу Десертоманія порадили приготувати крем смачний крем для десерту із вершкового масла та одразу двох видів згущеного молока — звичайного та вареного.

Таким чином, торт виходить дуже ситним, і його вистачить для частування великої компанії.

Пісочне тісто

  • 500 г борошна (+100 г)
  • 6 жовтків
  • 300 г вершкового масла
  • 200 г сметани
  • 1,5 год л розпушувача

Меренговий шар із горіхами

  • 6 білків
  • 270 г цукру
  • 200 г волоських горіхів (можна замінити будь-якими іншими)

Крем:

  • 400 г вершкового масла
  • 1 банка вареного згущеного молока
  • 1 банка простого згущеного молока

Етапи приготування

Борошно просіяти разом із розпушувачем. Натерти в борошно холодне вершкове масло і подрібнити руками в крихту.
Додати до борошна жовтки, сметану і замісити м'яке тісто.

Тісто розділити на 4 частини, загорнути у плівку та прибрати на 20 хвилин у холодильник.

Для приготування меренги збити білки до легкої піни, потім не перестаючи збивати додати цукор та ванільний цукор. У збиті білки акуратно додати подрібнені горіхи.

Викласти майбутні коржі на лист застелений пергаментом, на кожен корж розподілити однакову кількість меренги. Відправити разом випікатися в розігріту до 160 °C духовку на 1 годину.

Для крему міксером збити розм'якшене вершкове масло, додати варене згущене молоко, збити і додати звичайне згущене молоко, разом збити.

Перемазати коржі кремом та прикрасити крихтою з обрізків тіста.

Раніше «ФАКТИ» розповіли спосіб приготування торта «Наполеон» за 20 хвилин: для цього потрібно, купивши готове листкове тісто, розкришити його з кремом. Подавати такий швидкий десерт без випічки радять у порційних склянках.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Українців попередили, що за світло з квітня доведеться платити дорожче на 30%

Українців попередили, що за світло з квітня доведеться платити дорожче на 30%

Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.