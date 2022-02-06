Чудова гра смаків: рецепт незвичайного «афганського» «Наполеона»
«Афганський наполеон» — незвичайний торт, який є чимось середнім між власне наполеоном і київським тортом. Коржі з пісочного тіста в ньому чергуються з горіхово-меренговим прошарком.
Автори Telegram-каналу Десертоманія порадили приготувати крем смачний крем для десерту із вершкового масла та одразу двох видів згущеного молока — звичайного та вареного.
Таким чином, торт виходить дуже ситним, і його вистачить для частування великої компанії.
Пісочне тісто
- 500 г борошна (+100 г)
- 6 жовтків
- 300 г вершкового масла
- 200 г сметани
- 1,5 год л розпушувача
Меренговий шар із горіхами
- 6 білків
- 270 г цукру
- 200 г волоських горіхів (можна замінити будь-якими іншими)
Крем:
- 400 г вершкового масла
- 1 банка вареного згущеного молока
- 1 банка простого згущеного молока
Етапи приготування
Борошно просіяти разом із розпушувачем. Натерти в борошно холодне вершкове масло і подрібнити руками в крихту.
Додати до борошна жовтки, сметану і замісити м'яке тісто.
Тісто розділити на 4 частини, загорнути у плівку та прибрати на 20 хвилин у холодильник.
Для приготування меренги збити білки до легкої піни, потім не перестаючи збивати додати цукор та ванільний цукор. У збиті білки акуратно додати подрібнені горіхи.
Викласти майбутні коржі на лист застелений пергаментом, на кожен корж розподілити однакову кількість меренги. Відправити разом випікатися в розігріту до 160 °C духовку на 1 годину.
Для крему міксером збити розм'якшене вершкове масло, додати варене згущене молоко, збити і додати звичайне згущене молоко, разом збити.
Перемазати коржі кремом та прикрасити крихтою з обрізків тіста.
Раніше «ФАКТИ» розповіли спосіб приготування торта «Наполеон» за 20 хвилин: для цього потрібно, купивши готове листкове тісто, розкришити його з кремом. Подавати такий швидкий десерт без випічки радять у порційних склянках.50
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