Чудова гра смаків: рецепт незвичайного «афганського» «Наполеона»

«Афганський наполеон» — незвичайний торт, який є чимось середнім між власне наполеоном і київським тортом. Коржі з пісочного тіста в ньому чергуються з горіхово-меренговим прошарком.

Автори Telegram-каналу Десертоманія порадили приготувати крем смачний крем для десерту із вершкового масла та одразу двох видів згущеного молока — звичайного та вареного.

Таким чином, торт виходить дуже ситним, і його вистачить для частування великої компанії.

Пісочне тісто

500 г борошна (+100 г)

6 жовтків

300 г вершкового масла

200 г сметани

1,5 год л розпушувача

Меренговий шар із горіхами

6 білків

270 г цукру

200 г волоських горіхів (можна замінити будь-якими іншими)

Крем:

400 г вершкового масла

1 банка вареного згущеного молока

1 банка простого згущеного молока

Етапи приготування

Борошно просіяти разом із розпушувачем. Натерти в борошно холодне вершкове масло і подрібнити руками в крихту.

Додати до борошна жовтки, сметану і замісити м'яке тісто.

Тісто розділити на 4 частини, загорнути у плівку та прибрати на 20 хвилин у холодильник.

Для приготування меренги збити білки до легкої піни, потім не перестаючи збивати додати цукор та ванільний цукор. У збиті білки акуратно додати подрібнені горіхи.

Викласти майбутні коржі на лист застелений пергаментом, на кожен корж розподілити однакову кількість меренги. Відправити разом випікатися в розігріту до 160 °C духовку на 1 годину.

Для крему міксером збити розм'якшене вершкове масло, додати варене згущене молоко, збити і додати звичайне згущене молоко, разом збити.

Перемазати коржі кремом та прикрасити крихтою з обрізків тіста.

Раніше «ФАКТИ» розповіли спосіб приготування торта «Наполеон» за 20 хвилин: для цього потрібно, купивши готове листкове тісто, розкришити його з кремом. Подавати такий швидкий десерт без випічки радять у порційних склянках.

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