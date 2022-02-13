З прицілом на Масляну: простий рецепт тонких дріжджових млинців
Українці намагаються урізноманітнити своє меню перекусами та легкими салатами, які корисні та не вимагають значних витрат часу.
Але багато господинь все ж таки намагаються дотримуватися традицій й не відмовляють своїм домашнім у випічці.
Так, кулінари «Скарбнички рецептів» нагадали про млинці, які заведено готувати на Масляну. Цього року свято припадає на 28 лютого, тож ще є час потренуватися.
Тонкі дріжджові млинці
Продукти
2 склянки борошна
1 ч. л. сухих дріжджів
800 мл молока
2 ст. л. цукру
2 яйця
½ ч. л. солі
масло для смаження
2 ст. л. розтопленого вершкового масла
Приготування
У велику миску влити 1 склянку теплого молока й розвести у ньому дріжджі. Додати половину просіяного борошна, вимісити. Накрити миску з опарою рушником та залишити у теплому місці на 30 хвилин.
Відокремити жовтки від білків. В опару, що підійшла, додати молоко, борошно, цукор, жовтки й масло, що залишилися. Залишити у теплому місці на 60 хвилин.
Білки збити з сіллю у міцну піну, додати їх у тісто для млинців й акуратно перемішати зверху вниз.
Випікати тонкі млинці, виливаючи трохи тіста на добре прогріту змащену олією сковороду, на середньому вогні з двох боків до золотаво-рум'яного кольору.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт незвичайних млинців, які називаються «Бендерики».172
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