Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті
Авторка каналу YouТube «Випічка та кулінарія» з Кременчука представила рецепт незвичайних млинців «Бендерики». Своєю назвою вони завдячують місту Бендери у Молдові, де були вперше представлені.
«Таких млинців ви ще не готували», — запевняє кулінарка-аматорка. Тим більше, що інгредієнти для приготування млинців має на кухні будь-яка господиня.
Бендерики
Продукти
Тісто
4 середні яйця,
50 гр цукру (2 ст. ложки),
800−850 мл молока,
1 ч. л. солі,
30 мл рослинної олії,
100 гр крохмалю,
200 гр борошна
Начинка
700 гр м'яса,
200 гр цибулі,
сіль, спеції до смаку.
З цієї порції вийшло 30 млинців діаметром 20 см.
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