Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

Авторка каналу YouТube «Випічка та кулінарія» з Кременчука представила рецепт незвичайних млинців «Бендерики». Своєю назвою вони завдячують місту Бендери у Молдові, де були вперше представлені.

«Таких млинців ви ще не готували», — запевняє кулінарка-аматорка. Тим більше, що інгредієнти для приготування млинців має на кухні будь-яка господиня.

Бендерики Продукти Тісто

4 середні яйця,

50 гр цукру (2 ст. ложки),

800−850 мл молока,

1 ч. л. солі,

30 мл рослинної олії, 100 гр крохмалю,

200 гр борошна



Начинка

700 гр м'яса,

200 гр цибулі,

сіль, спеції до смаку.



З цієї порції вийшло 30 млинців діаметром 20 см.

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