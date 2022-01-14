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Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

12:11 14 січня 2022
млинці

Авторка каналу YouТube «Випічка та кулінарія» з Кременчука представила рецепт незвичайних млинців «Бендерики». Своєю назвою вони завдячують місту Бендери у Молдові, де були вперше представлені.

«Таких млинців ви ще не готували», — запевняє кулінарка-аматорка. Тим більше, що інгредієнти для приготування млинців має на кухні будь-яка господиня.

Бендерики

Продукти

Тісто
4 середні яйця,
50 гр цукру (2 ст. ложки),
800−850 мл молока,
1 ч. л. солі,
30 мл рослинної олії,

100 гр крохмалю,
200 гр борошна

Начинка
700 гр м'яса,
200 гр цибулі,
сіль, спеції до смаку.

З цієї порції вийшло 30 млинців діаметром 20 см.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала простий рецепт міні-тістечка, який під силу навіть господині-початківиці.

Напередодні Старого Нового року «ФАКТИ» публікували рецепти випічки з медом. Особливо сподобався читачам медовик з незвичною назвою «Вупі Пай».

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