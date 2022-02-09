Ліниві домашні пиріжки від Людмили Борщ: швидко готуються на сковороді з простих, бюджетних продуктів

Після проведення «марафону», під час якого було приготовлено сто різноманітних салатів, фуд-блогерка Людмила Борщ вирішила звернути увагу своїх передплатників на перекуси з недорогих бюджетних продуктів.

Їх можна готувати за короткий час на сніданок, вечерю або навіть на обід з незмінно відмінним результатом.

Один з таких перекусів — «ледачі» пиріжки, що готуються на сковороді.

«Пропоную приготувати смачні пиріжки на сковороді з простих, бюджетних продуктів. Швидкий сніданок або перекус сподобається всій сім'ї на кожен день. Швидко й просто без проблем. Так швидко пиріжки ви ще не готували — смачно, ніжно і по-домашньому. Готуйте з задоволенням!» — рекомендує Людмила.

«Ліниві» пиріжки Продукти Кефір 400 мл

Вода 50 мл

Яйця 2 шт.

Борошно 350 гр.

Цукор 1 ч. л.

Сода 1 ч.л.

Рослинна олія 2 ст.л.

Яйця відварені 4 шт.

Цибуля зелена 70 г.

Сіль

Раніше Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачний «ресторанний» суп, який любить її родина.

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