Ліниві домашні пиріжки від Людмили Борщ: швидко готуються на сковороді з простих, бюджетних продуктів
Після проведення «марафону», під час якого було приготовлено сто різноманітних салатів, фуд-блогерка Людмила Борщ вирішила звернути увагу своїх передплатників на перекуси з недорогих бюджетних продуктів.
Їх можна готувати за короткий час на сніданок, вечерю або навіть на обід з незмінно відмінним результатом.
Один з таких перекусів — «ледачі» пиріжки, що готуються на сковороді.
«Пропоную приготувати смачні пиріжки на сковороді з простих, бюджетних продуктів. Швидкий сніданок або перекус сподобається всій сім'ї на кожен день. Швидко й просто без проблем. Так швидко пиріжки ви ще не готували — смачно, ніжно і по-домашньому. Готуйте з задоволенням!» — рекомендує Людмила.
«Ліниві» пиріжки
Продукти
Кефір 400 мл
Вода 50 мл
Яйця 2 шт.
Борошно 350 гр.
Цукор 1 ч. л.
Сода 1 ч.л.
Рослинна олія 2 ст.л.
Яйця відварені 4 шт.
Цибуля зелена 70 г.
Сіль
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