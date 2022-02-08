Смачні та соковиті манти на картопляній подушці від Наталії Калніної: страва коштує копійки, а гості завжди ситі та дуже задоволені
Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше запропонувала швидкий рецепт випічки — рулету, який легко зробити за 15−20 хвилин, розповіла, як приготувати в одному посуді відразу дві страви — соковиті манти на картопляній подушці.
Фут-блогерка на своєму каналі називає цю страву улюбленою та такою, що коштує «копійки». Манти — самостійна страва, а картопля може стати гарніром, наприклад, до риби, запеченої у духовці під маринадом.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Кефір — 250мл;
- Яйце — 1 шт.;
- Сіль — ½ч.л.;
- Рослинна олія — 1ст.л.;
- Борошно — 450 г.
Для фаршу:
- Фарш — 500 г;
- Цибуля — 350 г;
- Сіль — ½ч.л.;
- Чорний перець — за смаком;
- Сметана — 1ст.
- Вода — 50 мл;
Для картоплі:
- Картопля — 1 кг;
- Сіль -½ч.л.;
- Чорний перець — до смаку.
Процес приготування вона докладно показала на відео.
Раніше Наталія Калніна показала, як можна приготувати «ледачі» відбивні, коли не хочеться нічого відбивати.
А інша фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт супу «як у ресторані» — на бульйоні з овочами та вершками.
Фото — скріншот230
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