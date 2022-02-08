Смачні та соковиті манти на картопляній подушці від Наталії Калніної: страва коштує копійки, а гості завжди ситі та дуже задоволені

Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше запропонувала швидкий рецепт випічки — рулету, який легко зробити за 15−20 хвилин, розповіла, як приготувати в одному посуді відразу дві страви — соковиті манти на картопляній подушці.

Фут-блогерка на своєму каналі називає цю страву улюбленою та такою, що коштує «копійки». Манти — самостійна страва, а картопля може стати гарніром, наприклад, до риби, запеченої у духовці під маринадом.

Інгредієнти: Для тіста: Кефір — 250мл;

Яйце — 1 шт.;

Сіль — ½ч.л.;

Рослинна олія — 1ст.л.;

Борошно — 450 г. Для фаршу: Фарш — 500 г;

Цибуля — 350 г;

Сіль — ½ч.л.;

Чорний перець — за смаком;

Сметана — 1ст.

Вода — 50 мл; Для картоплі: Картопля — 1 кг;

Сіль -½ч.л.;

Чорний перець — до смаку.

Процес приготування вона докладно показала на відео.

Раніше Наталія Калніна показала, як можна приготувати «ледачі» відбивні, коли не хочеться нічого відбивати.

А інша фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт супу «як у ресторані» — на бульйоні з овочами та вершками.

Фото — скріншот

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