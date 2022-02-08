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Смачні та соковиті манти на картопляній подушці від Наталії Калніної: страва коштує копійки, а гості завжди ситі та дуже задоволені

10:44 8 лютого 2022
Манти

Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше запропонувала швидкий рецепт випічки — рулету, який легко зробити за 15−20 хвилин, розповіла, як приготувати в одному посуді відразу дві страви — соковиті манти на картопляній подушці.

Фут-блогерка на своєму каналі називає цю страву улюбленою та такою, що коштує «копійки». Манти — самостійна страва, а картопля може стати гарніром, наприклад, до риби, запеченої у духовці під маринадом.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Кефір — 250мл;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Сіль — ½ч.л.;
  • Рослинна олія — 1ст.л.;
  • Борошно — 450 г.

Для фаршу:

  • Фарш — 500 г;
  • Цибуля — 350 г;
  • Сіль — ½ч.л.;
  • Чорний перець — за смаком;
  • Сметана — 1ст.
  • Вода — 50 мл;

Для картоплі:

  • Картопля — 1 кг;
  • Сіль -½ч.л.;
  • Чорний перець — до смаку.

Процес приготування вона докладно показала на відео.

Раніше Наталія Калніна показала, як можна приготувати «ледачі» відбивні, коли не хочеться нічого відбивати.

А інша фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт супу «як у ресторані» — на бульйоні з овочами та вершками.

Фото — скріншот

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