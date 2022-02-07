Дуже смачний «ресторанний» суп від Людмили Борщ: «варю вдома велику каструлю, і завжди не вистачає»

Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка спеціалізується на простих рецептах із простих продуктів, вирішила порадувати тих своїх читачів, хто з якихось причин не може зводити сім'ю до ресторану, але хотів би скуштувати «ресторанних» страв.

«Ресторан можна зробити вдома», — вважає фудблогерка і пропонує рецепт «особливого» супу, від якого сім'я Людмили «просто в захваті». «Швидкий супчик, який сподобається всім! Варю велику каструлю і не вистачає!» — зізнається блогер.

«Диво-суп» на бульйоні з овочами та вершками Бульйон — 2 літри;

Морква — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Броколі — 400 г;

Борошно — 3 ст.л.;

Масло вершкове — 30 г;

Сир — 150 г;

Вершки 15% - 500 мл;

Олія оливкова;

Сіль, перець. Цибулю обсмажити з морквою на вершковому маслі, додати борошно і трохи бульйону, протушкувати. Масу подрібнити занурювальним блендером, змішати з бульйоном, що залишився. Броколі нарізати, додати в суп, влити вершки, засипати натертий сир, поперчити і посолити.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ показала, як приготувати запечену в духовці картоплю з овочами та м'ясом.

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