Дуже смачний «ресторанний» суп від Людмили Борщ: «варю вдома велику каструлю, і завжди не вистачає»
Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка спеціалізується на простих рецептах із простих продуктів, вирішила порадувати тих своїх читачів, хто з якихось причин не може зводити сім'ю до ресторану, але хотів би скуштувати «ресторанних» страв.
«Ресторан можна зробити вдома», — вважає фудблогерка і пропонує рецепт «особливого» супу, від якого сім'я Людмили «просто в захваті». «Швидкий супчик, який сподобається всім! Варю велику каструлю і не вистачає!» — зізнається блогер.
«Диво-суп» на бульйоні з овочами та вершками
- Бульйон — 2 літри;
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Броколі — 400 г;
- Борошно — 3 ст.л.;
- Масло вершкове — 30 г;
- Сир — 150 г;
- Вершки 15% - 500 мл;
- Олія оливкова;
- Сіль, перець.
Цибулю обсмажити з морквою на вершковому маслі, додати борошно і трохи бульйону, протушкувати. Масу подрібнити занурювальним блендером, змішати з бульйоном, що залишився.
Броколі нарізати, додати в суп, влити вершки, засипати натертий сир, поперчити і посолити.
Нагадаємо, раніше Людмила Борщ показала, як приготувати запечену в духовці картоплю з овочами та м'ясом.952
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