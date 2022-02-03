Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Після того, як у мережу виклали рецепт солодкого рулету без борошна, відомий кулінарний блогер Наталія Калніна запропонувала більш традиційний варіант цієї випічки, проте вдосконалила рецепт настільки, що його приготування займає не більше 15−20 хвилин!

«З цим впорається навіть дитина», — стверджує Калніна на своєму YouTube-каналі .

Тісто:

згущене молоко -1 банка

яйце — 1 шт

олія -3 столові ложки

борошно — 130 г

розпушувач -1 чайна ложка

ванілін — за смаком

сіль — ¼ чайної ложки.

Крем :

сметана 20%-180 г

цукрова пудра -2 столові ложки

лимонна кислота -1/3 чайної ложки

Приготування

Корж випікається на деку з пергаментом при температурі 180 градусів протягом 10−12 хвилин, після чого охолоджується у згорнутому вигляді та перемазується кремом.

Також кремом змащуються верх та боки.

Для обсипання рулету використовуються обрізки тіста і горіхова крихта.

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