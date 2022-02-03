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Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

11:07 3 лютого 2022
Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Після того, як у мережу виклали рецепт солодкого рулету без борошна, відомий кулінарний блогер Наталія Калніна запропонувала більш традиційний варіант цієї випічки, проте вдосконалила рецепт настільки, що його приготування займає не більше 15−20 хвилин!

«З цим впорається навіть дитина», — стверджує Калніна на своєму YouTube-каналі .

Тісто:

  • згущене молоко -1 банка
  • яйце — 1 шт
  • олія -3 столові ложки
  • борошно — 130 г
  • розпушувач -1 чайна ложка
  • ванілін — за смаком
  • сіль — ¼ чайної ложки.

Крем :

  • сметана 20%-180 г
  • цукрова пудра -2 столові ложки
  • лимонна кислота -1/3 чайної ложки

Приготування

Корж випікається на деку з пергаментом при температурі 180 градусів протягом 10−12 хвилин, після чого охолоджується у згорнутому вигляді та перемазується кремом.

Також кремом змащуються верх та боки.

Для обсипання рулету використовуються обрізки тіста і горіхова крихта.

Також вам можуть сподобатися м'ясні рулети із сирно-грибною начинкою, спосіб приготування яких розповіли на популярному Telegram-каналі.

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