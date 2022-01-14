Ідеальна закуска на святковий стіл: простий рецепт м'ясних рулетиків із сирно-грибною начинкою

Зимові свята продовжуються, а отже буде не зайвим поповнити скарбничку рецептів м'ясних закусок. Для великої компанії можна приготувати м'ясні рулетики з начинкою з сиру та печериць за рецептом від Telegram-каналу Шеф-кухар.

М'ясні рулетики з начинкою з сиру та грибів Яловичина;

Цибуля — 1 шт.;

Печериці — 300 г;

Сир, солоний крем-чіз, м'який сир — 100 г;

Олія. М'ясо відбити через харчову плівку. Приготувати начинку: посмажити цибулю та гриби, поки з печериць не випарується волога. Змастити сиром м'ясну заготовку, викласти зверху начинку. Згорнути рулет за допомогою харчової плівки, залишити в холодильнику. Змастити форму, викласти рулетики, звільнені від плівки. Полити зверху олією. Випікати близько 30 хвилин.

Нагадаємо, смачні м'ясні рулети виходять також із яловичого фаршу та твердого сиру.

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