27.87 / 28.13 31.77 / 32.19
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальна закуска на святковий стіл: простий рецепт м'ясних рулетиків із сирно-грибною начинкою

21:47 14 січня 2022
закуска

Зимові свята продовжуються, а отже буде не зайвим поповнити скарбничку рецептів м'ясних закусок. Для великої компанії можна приготувати м'ясні рулетики з начинкою з сиру та печериць за рецептом від Telegram-каналу Шеф-кухар.

М'ясні рулетики з начинкою з сиру та грибів

  • Яловичина;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Печериці — 300 г;
  • Сир, солоний крем-чіз, м'який сир — 100 г;
  • Олія.
  1. М'ясо відбити через харчову плівку.
  2. Приготувати начинку: посмажити цибулю та гриби, поки з печериць не випарується волога.
  3. Змастити сиром м'ясну заготовку, викласти зверху начинку.
  4. Згорнути рулет за допомогою харчової плівки, залишити в холодильнику.
  5. Змастити форму, викласти рулетики, звільнені від плівки. Полити зверху олією.
  6. Випікати близько 30 хвилин.

Нагадаємо, смачні м'ясні рулети виходять також із яловичого фаршу та твердого сиру.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

млинці

Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Олег Данченко із дружиною Вікторією

Дружина українського футболіста загинула у страшній ДТП під Одесою: фото та відео з місця трагедії

Дан Балан

«Дан, одружись з Мішиною»: молдавському співаку зробили неймовірну «пропозицію»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.