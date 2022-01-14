Ідеальна закуска на святковий стіл: простий рецепт м'ясних рулетиків із сирно-грибною начинкою
Зимові свята продовжуються, а отже буде не зайвим поповнити скарбничку рецептів м'ясних закусок. Для великої компанії можна приготувати м'ясні рулетики з начинкою з сиру та печериць за рецептом від Telegram-каналу Шеф-кухар.
М'ясні рулетики з начинкою з сиру та грибів
- Яловичина;
- Цибуля — 1 шт.;
- Печериці — 300 г;
- Сир, солоний крем-чіз, м'який сир — 100 г;
- Олія.
- М'ясо відбити через харчову плівку.
- Приготувати начинку: посмажити цибулю та гриби, поки з печериць не випарується волога.
- Змастити сиром м'ясну заготовку, викласти зверху начинку.
- Згорнути рулет за допомогою харчової плівки, залишити в холодильнику.
- Змастити форму, викласти рулетики, звільнені від плівки. Полити зверху олією.
- Випікати близько 30 хвилин.
Нагадаємо, смачні м'ясні рулети виходять також із яловичого фаршу та твердого сиру.67
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