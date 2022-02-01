Мрія ласунчиків: рецепт легкого бісквітного рулету без борошна
Ніжний бісквітний рулет із вершковою начинкою можна приготувати без борошна та цукру. Рецепт незвичайних ласощів наводить Telegram-канал Кулінарні хитрощі.
Легкий бісквітний рулет без борошна з сирною начинкою
- Білки — 5 шт.;
- Лимонний сік — 1 ч.л.;
- Кукурудзяний крохмаль — 12 г;
- Підсолоджувач (стевія);
- Сир із йогуртом або вершковий сир;
- Ягоди;
- Горіхи терті.
- Збити білки з підсолоджувачем, додати лимонний сік, збивати 10 хвилин, додати крохмаль, збивати ще 40 секунд.
- Застелити деко пекарським папером, викласти білкову масу. Посипати горіхами.
- Випікати 20 хвилин при 170 градусах.
- Згорнути рулет, дати охолонути.
- У сир додати ягоди. Змастити рулет.
- Залишити на ніч у холодильнику.
Нагадаємо, аналогічно без борошна готується торт із бананом, йогуртом та сиром, а також банановий торт на крохмалі.95
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