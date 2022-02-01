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Мрія ласунчиків: рецепт легкого бісквітного рулету без борошна

21:50 1 лютого 2022
рулет

Ніжний бісквітний рулет із вершковою начинкою можна приготувати без борошна та цукру. Рецепт незвичайних ласощів наводить Telegram-канал Кулінарні хитрощі.

Легкий бісквітний рулет без борошна з сирною начинкою

  • Білки — 5 шт.;
  • Лимонний сік — 1 ч.л.;
  • Кукурудзяний крохмаль — 12 г;
  • Підсолоджувач (стевія);
  • Сир із йогуртом або вершковий сир;
  • Ягоди;
  • Горіхи терті.
  1. Збити білки з підсолоджувачем, додати лимонний сік, збивати 10 хвилин, додати крохмаль, збивати ще 40 секунд.
  2. Застелити деко пекарським папером, викласти білкову масу. Посипати горіхами.
  3. Випікати 20 хвилин при 170 градусах.
  4. Згорнути рулет, дати охолонути.
  5. У сир додати ягоди. Змастити рулет.
  6. Залишити на ніч у холодильнику.

Нагадаємо, аналогічно без борошна готується торт із бананом, йогуртом та сиром, а також банановий торт на крохмалі.

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