Порадує у зимові свята: рецепт найсмачнішого новорічного меренгового рулету

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася рецептом закусочного рулету, на популярному Telegram-каналі показали, як прикрасити новорічний стіл найсмачнішим меренговим рулетом із начинкою з новорічних мандаринів.

Для його приготування знадобляться:

Меренга

Білок 6 яєць

Сіль — щіпка

Лимонна кислота — щіпка

Цукор — 250 г

Кукурудзяний крохмаль — 25 г

Мандариновий курд (желе)

Мандарини — 4−5 штук

Жовток — 2

Цукор — 30 грамів

Кукурудзяний крохмаль — 20 грамів

Крем

Крем-сир — 300 грамів

Цукрова пудра — 20 грамів

Вершки 33% - 150 мл

Приготування

Для меренги до білків додаємо сіль, сік лимонний і збиваємо в білу піну. Продовжуючи збивати, поступово додаємо цукор і збиваємо до бешихи (щоб при перевертанні миски білки не випадали). Додаємо крохмаль і продовжуємо збивання протягом хвилини. Потім перекладаємо меренгу рівним шаром у противень з пергаментом. Сушимо при 140 градусах 35−40 хвилин. Після цього дістаємо, зверху накриваємо новим пергаментом та перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікався рулет, і даємо охолонути.

Для мандаринової начинки фрукти пробиваємо блендером, додаємо цукор, жовтки, крохмаль та перемішуємо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо до загусання. Знімаємо з вогню, перетираємо через сито і даємо охолонути.

Для крему сир, вершки та пудру збиваємо до загусання.

Складання рулету

На меренгу рівним шаром викладаємо мандариновий курд і даємо постояти 10 хвилин. Зверху покриваємо шаром крему та щільно згортаємо у рулет. Прибираємо в холодильник як мінімум на 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли спрощений спосіб приготування новорічного рулету з мандаринами та шоколадом, який не потрібно випікати. Основою рецепту є печиво типу «Марія».

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