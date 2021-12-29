27.08 / 27.28 30.47 / 30.84
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Порадує у зимові свята: рецепт найсмачнішого новорічного меренгового рулету

14:20 29 грудня 2021
Порадує у зимові свята: рецепт найсмачнішого новорічного меренгового рулету

Після того, як кулінарний блогер Людмила Борщ поділилася рецептом закусочного рулету, на популярному Telegram-каналі показали, як прикрасити новорічний стіл найсмачнішим меренговим рулетом із начинкою з новорічних мандаринів.

Для його приготування знадобляться:

Меренга

Білок 6 яєць
Сіль — щіпка
Лимонна кислота — щіпка
Цукор — 250 г
Кукурудзяний крохмаль — 25 г

Мандариновий курд (желе)

Мандарини — 4−5 штук
Жовток — 2
Цукор — 30 грамів
Кукурудзяний крохмаль — 20 грамів

Крем

Крем-сир — 300 грамів
Цукрова пудра — 20 грамів
Вершки 33% - 150 мл

Приготування

Для меренги до білків додаємо сіль, сік лимонний і збиваємо в білу піну. Продовжуючи збивати, поступово додаємо цукор і збиваємо до бешихи (щоб при перевертанні миски білки не випадали). Додаємо крохмаль і продовжуємо збивання протягом хвилини. Потім перекладаємо меренгу рівним шаром у противень з пергаментом. Сушимо при 140 градусах 35−40 хвилин. Після цього дістаємо, зверху накриваємо новим пергаментом та перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікався рулет, і даємо охолонути.

Для мандаринової начинки фрукти пробиваємо блендером, додаємо цукор, жовтки, крохмаль та перемішуємо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо до загусання. Знімаємо з вогню, перетираємо через сито і даємо охолонути.

Для крему сир, вершки та пудру збиваємо до загусання.

Складання рулету

На меренгу рівним шаром викладаємо мандариновий курд і даємо постояти 10 хвилин. Зверху покриваємо шаром крему та щільно згортаємо у рулет. Прибираємо в холодильник як мінімум на 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли спрощений спосіб приготування новорічного рулету з мандаринами та шоколадом, який не потрібно випікати. Основою рецепту є печиво типу «Марія».

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Кулак

П'яні поляки напали на хостел із українцями, але нарвались на бійця «Айдара»: дуже жорстке відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.