26.82 / 27.04 30.18 / 30.56
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дійсно новорічний десерт: рецепт корисного та оригінального рулету

9:20 13 грудня 2021
десерт

Солодкі частування на новорічному столі не обов'язково випікати. Є багато рецептів десертів, які не вимагають духовки. Так, наприклад, можна приготувати новорічний рулет із мандаринами та шоколадом. Основою страви стане затяжне печиво типу «Марія», повідомляє telegra.ph.

Рулет на Новий рік із мандаринами

  • Печиво — 350 г;
  • Какао — 2 ст.
  • Банани — 2 шт.;
  • Сир 5% жирності — 450 г;
  • Мед — 2−3 ст.
  • Мандарини.

Печиво подрібнити на крихту. Банани розтерти у пюре, змішати з печивом, додати какао. Викласти масу на лист пергаменту і розкатати.
Для крему сир і мед збити у блендері. Змастити масою корж із печива.
Після того, як корж було змащено, покладіть мандарини в ряд і згорніть рулет. Дати відстоятись у холодильнику.
Готовий рулет можна прикрасити шоколадом, цукровою пудрою, скибочками мандаринів.

Нагадаємо, на Новий рік закуски теж можна подати у вигляді мандаринок. А для святкового настрою можна почастувати гостей домашнім мандариновим лікером.

Фото https://ua.depositphotos.com/

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Василь Ломаченко

Крапку поставлено? Ломаченко зробив важливу заяву стосовно бою-реваншу з Лопесом

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

селянин на городі

Податок на землю з нового року зросте у 10−20 разів: кого це торкнеться

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.