Дійсно новорічний десерт: рецепт корисного та оригінального рулету

Солодкі частування на новорічному столі не обов'язково випікати. Є багато рецептів десертів, які не вимагають духовки. Так, наприклад, можна приготувати новорічний рулет із мандаринами та шоколадом. Основою страви стане затяжне печиво типу «Марія», повідомляє telegra.ph.

Рулет на Новий рік із мандаринами Печиво — 350 г;

Какао — 2 ст.

Банани — 2 шт.;

Сир 5% жирності — 450 г;

Мед — 2−3 ст.

Мандарини. Печиво подрібнити на крихту. Банани розтерти у пюре, змішати з печивом, додати какао. Викласти масу на лист пергаменту і розкатати.

Для крему сир і мед збити у блендері. Змастити масою корж із печива.

Після того, як корж було змащено, покладіть мандарини в ряд і згорніть рулет. Дати відстоятись у холодильнику.

Готовий рулет можна прикрасити шоколадом, цукровою пудрою, скибочками мандаринів.

Нагадаємо, на Новий рік закуски теж можна подати у вигляді мандаринок. А для святкового настрою можна почастувати гостей домашнім мандариновим лікером.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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