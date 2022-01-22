І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини
Останнім часом великої популярності набувають десерти, для приготування яких не потрібне борошно. Рецепт одного такого торта без грама борошна опублікував Telegram-канал «Рецепти на кожен день».
Торт без грама борошна
Продукти
Корж
1 стиглий банан
2 ст. л какао
1 яйце
підсолоджувач до смаку
½ ч. л розпушувача
Крем
180 г сиру (головне без крупинок)
1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач до смаку
Приготування
Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати.
Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини.
Для крему просто змішати сир з йогуртом й цукрозамінником.
Розрізати бісквіт на дві частини.
Промастити кремом, прикрасити за бажанням.
Можна поставити у холодильник на 2 години.
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