І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини

Останнім часом великої популярності набувають десерти, для приготування яких не потрібне борошно. Рецепт одного такого торта без грама борошна опублікував Telegram-канал «Рецепти на кожен день».

Торт без грама борошна Продукти Корж 1 стиглий банан

2 ст. л какао

1 яйце

підсолоджувач до смаку

½ ч. л розпушувача Крем 180 г сиру (головне без крупинок)

1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач до смаку Приготування

Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати. Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини. Для крему просто змішати сир з йогуртом й цукрозамінником. Розрізати бісквіт на дві частини. Промастити кремом, прикрасити за бажанням. Можна поставити у холодильник на 2 години.



Нагадаємо, відома кондитерка Ліза Глінська розповіла, як приготувати її улюблений торт «П'яна вишня», а також поділилася рецептом «Рафаелло».

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter