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І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини

17:50 22 січня 2022
І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується в мікрохвильовій печі всього за три хвилини

Останнім часом великої популярності набувають десерти, для приготування яких не потрібне борошно. Рецепт одного такого торта без грама борошна опублікував Telegram-канал «Рецепти на кожен день».

Торт без грама борошна

Продукти

Корж

1 стиглий банан
2 ст. л какао
1 яйце
підсолоджувач до смаку
½ ч. л розпушувача

Крем

180 г сиру (головне без крупинок)
1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач до смаку

Приготування
Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати.

Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини.

Для крему просто змішати сир з йогуртом й цукрозамінником.

Розрізати бісквіт на дві частини.

Промастити кремом, прикрасити за бажанням.

Можна поставити у холодильник на 2 години.


Нагадаємо, відома кондитерка Ліза Глінська розповіла, як приготувати її улюблений торт «П'яна вишня», а також поділилася рецептом «Рафаелло».

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