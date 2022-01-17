Ліза Глінська поділилася рецептом свого улюбленого десерту: «Перший торт, який приготувала самостійно»
Переможниця та суддя шоу «МастерШеф», відомий кондитер Ліза Глінська показала, який торт приготувала першим у своїй кулінарній кар'єрі. Це була «П'яна вишня» — шоколадний бісквіт із вишневою начинкою та солодким покриттям.
«Мене часто запитують, який мій улюблений десерт. До речі, це перший торт, який я приготувала самостійно. Торт «П'яна вишня «, — поділилася Глинська.
Торт «П'яна вишня» за рецептом від Лізи Глинської
Для бісквіту:
- Яйця — 6 шт.;
- Жовтки — 2 шт.;
- Борошно — 150 г;
- Цукор — 150 г;
- Какао — 30 г;
Для вишневої начинки:
- Вишня без кісточок — 400 г;
- Молоко згущене — 100 г;
- Масло вершкове — 100 г;
- Чорний шоколад — 150 г;
- Лікер вишневий — 100 мл;
Для глазурі:
- Мед — 50 г;
- Шоколад — 200 г;
- Вершки 30% - 250 мл;
- Олія — 30 мл;
- Горіхи волоські — 100 г.
Нагадаємо, раніше Ліза Глінська поділилася, як готує торт «Рафаелло». Кондитер зізналася, що любить поєднання смаків: вишня — шоколад та малина — фісташки, любить вводити в десерти сир дорблю, а також поєднувати солоне та солодке.136
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