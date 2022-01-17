Ліза Глінська поділилася рецептом свого улюбленого десерту: «Перший торт, який приготувала самостійно»

Переможниця та суддя шоу «МастерШеф», відомий кондитер Ліза Глінська показала, який торт приготувала першим у своїй кулінарній кар'єрі. Це була «П'яна вишня» — шоколадний бісквіт із вишневою начинкою та солодким покриттям.

«Мене часто запитують, який мій улюблений десерт. До речі, це перший торт, який я приготувала самостійно. Торт «П'яна вишня «, — поділилася Глинська.

Торт «П'яна вишня» за рецептом від Лізи Глинської Для бісквіту: Яйця — 6 шт.;

Жовтки — 2 шт.;

Борошно — 150 г;

Цукор — 150 г;

Какао — 30 г; Для вишневої начинки: Вишня без кісточок — 400 г;

Молоко згущене — 100 г;

Масло вершкове — 100 г;

Чорний шоколад — 150 г;

Лікер вишневий — 100 мл; Для глазурі: Мед — 50 г;

Шоколад — 200 г;

Вершки 30% - 250 мл;

Олія — 30 мл;

Горіхи волоські — 100 г.

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська поділилася, як готує торт «Рафаелло». Кондитер зізналася, що любить поєднання смаків: вишня — шоколад та малина — фісташки, любить вводити в десерти сир дорблю, а також поєднувати солоне та солодке.

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