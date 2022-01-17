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Ліза Глінська поділилася рецептом свого улюбленого десерту: «Перший торт, який приготувала самостійно»

20:14 17 січня 2022
торт

Переможниця та суддя шоу «МастерШеф», відомий кондитер Ліза Глінська показала, який торт приготувала першим у своїй кулінарній кар'єрі. Це була «П'яна вишня» — шоколадний бісквіт із вишневою начинкою та солодким покриттям.

«Мене часто запитують, який мій улюблений десерт. До речі, це перший торт, який я приготувала самостійно. Торт «П'яна вишня «, — поділилася Глинська.

Торт «П'яна вишня» за рецептом від Лізи Глинської

Для бісквіту:

  • Яйця — 6 шт.;
  • Жовтки — 2 шт.;
  • Борошно — 150 г;
  • Цукор — 150 г;
  • Какао — 30 г;

Для вишневої начинки:

  • Вишня без кісточок — 400 г;
  • Молоко згущене — 100 г;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Чорний шоколад — 150 г;
  • Лікер вишневий — 100 мл;

Для глазурі:

  • Мед — 50 г;
  • Шоколад — 200 г;
  • Вершки 30% - 250 мл;
  • Олія — 30 мл;
  • Горіхи волоські — 100 г.

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська поділилася, як готує торт «Рафаелло». Кондитер зізналася, що любить поєднання смаків: вишня — шоколад та малина — фісташки, любить вводити в десерти сир дорблю, а також поєднувати солоне та солодке.

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