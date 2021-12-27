«Королівський»: оригінальний торт без борошна, схожий за смаком на безе з горіхами і шоколадним кремом
Поряд із традиційними тортами до свята можна приготувати солодкі страви, в рецептах приготування яких немає борошна.
Одним із таких рецептів на своєму YouTube-каналі поділилася Яна Федорова, яка розповіла, як приготувати торт «Королівський. За її словами, він схожий на безе з горіхами та шоколадним кремом.
Інгредієнти:
Для коржів:
- Білки — 10 шт.;
- Цукрова пудра — 240 гр.;
- Крохмаль — 2 ст. л.;
- Волоські горіхи — 400 гр.
Для крему:
- Жовтки — 10 шт.;
- Цукрова пудра — 160 гр.;
- Вершкове масло — 200 гр.;
- Какао — 1 ст. л.
Торт випікається 45 хвилин при температурі 180 градусів.
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Фото — скріншот46
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