27.10 / 27.32 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Королівський»: оригінальний торт без борошна, схожий за смаком на безе з горіхами і шоколадним кремом

13:50 27 грудня 2021
Торт Королівський

Поряд із традиційними тортами до свята можна приготувати солодкі страви, в рецептах приготування яких немає борошна.

Одним із таких рецептів на своєму YouTube-каналі поділилася Яна Федорова, яка розповіла, як приготувати торт «Королівський. За її словами, він схожий на безе з горіхами та шоколадним кремом.

Інгредієнти:

Для коржів:

  • Білки — 10 шт.;
  • Цукрова пудра — 240 гр.;
  • Крохмаль — 2 ст. л.;
  • Волоські горіхи — 400 гр.

Для крему:

  • Жовтки — 10 шт.;
  • Цукрова пудра — 160 гр.;
  • Вершкове масло — 200 гр.;
  • Какао — 1 ст. л.

Торт випікається 45 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше суддя «МайстерШефу» Ліза Глінська розповіла, як приготувати фруктовий торт із ангельським бісквітом, а також імбирні пряники до Різдва.

Фото — скріншот

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

пенсіонерка

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.