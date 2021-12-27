«Королівський»: оригінальний торт без борошна, схожий за смаком на безе з горіхами і шоколадним кремом

Поряд із традиційними тортами до свята можна приготувати солодкі страви, в рецептах приготування яких немає борошна.

Одним із таких рецептів на своєму YouTube-каналі поділилася Яна Федорова, яка розповіла, як приготувати торт «Королівський. За її словами, він схожий на безе з горіхами та шоколадним кремом.

Інгредієнти: Для коржів: Білки — 10 шт.;

Цукрова пудра — 240 гр.;

Крохмаль — 2 ст. л.;

Волоські горіхи — 400 гр. Для крему: Жовтки — 10 шт.;

Цукрова пудра — 160 гр.;

Вершкове масло — 200 гр.;

Какао — 1 ст. л.

Торт випікається 45 хвилин при температурі 180 градусів.

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Фото — скріншот

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