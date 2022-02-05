Рецепт «лінивих» відбивних для «лінивих» господарок від Наталії Калніної: коли хочеться відбивних, але не хочеться нічого відбивати

Фудблогерка Наталія Калніна продовжує радувати підписниць нескладними у виконанні рецептами смачних страв. Для нелюбительок морочитися з обробкою м'яса блогер показала, як можна приготувати «ліниві» відбивні, коли не хочеться нічого відбивати.

«Ліниві» відбивні Філе куряче — 500 г;

Приправа хмелі-сунелі -1/3 ч. л.;

Сіль — ½ ч.л.;

Сік лимона — 1−2 ст.л.;

Цибуля -2−3 шт. (100 г);

Часник — 2−3 зубчики;

Яйце — 1шт.;

Молоко — 50 мл;

Борошно -3 ст. (70г). Куряче філе нарізати шматочками 1,5 на 1,5 сантиметри, замаринувати в лимонному соці та спеціях. Ріпчасту цибулю почистити, дрібно нарізати, часник подрібнити, додати до м'яса. Додати у фарш інші інгредієнти. Випікати на добре прогрітій сковороді. Суміш викладати без гірки, в один шар. Смажити під кришкою по дві-три хвилини з кожного боку.

Нагадаємо, раніше Калніна показала, як готує салат «Під кайфом» з овочів та копченої курки.

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