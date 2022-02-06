«Незаслужено забутий» рецепт котлет з цибулі: подавали навіть до святкового столу
Як відомо, котлети роблять з м'ясного фаршу. Іноді, щоб надати страві незвичайного смаку, додають овочі, сир.
Кулінари сайту «Без заморочек» нагадали рецепт котлет з цибулі, який був популярний у багатьох господинь наприкінці 90-х.
«Цю страву просто незаслужено забули — такі котлетки навіть подавали на святковий стіл. Це не лише дешево, а й дуже смачно», — наголошують кулінари.
Котлети з цибулі
Продукти
цибуля велика, 2 шт;
картопля, 1 шт;
манна крупа, 3 ст.
сіль, перець та інші спеції до смаку;
кріп до смаку;
томатний сік 1 л.
Приготування
Цибулю дрібно нарізати, картоплю натерти на дрібній тертці.
З'єднати цибулю й картоплю, посолити й поперчити до смаку, додати рубаний кріп. Можна влити 1 столову ложку соєвого соусу.
Всипати манну крупу, змішати та залишити на 15 хвилин для набухання крупи.
Розігріти олію й обсмажити котлетки з двох сторін до рум'яності.
Скласти котлети у форму або в каструлю, залити томатним соком й тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Можна запекти у духовці при 200 градусах 15 хвилин.
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