«Незаслужено забутий» рецепт котлет з цибулі: подавали навіть до святкового столу

Як відомо, котлети роблять з м'ясного фаршу. Іноді, щоб надати страві незвичайного смаку, додають овочі, сир.

Кулінари сайту «Без заморочек» нагадали рецепт котлет з цибулі, який був популярний у багатьох господинь наприкінці 90-х.

«Цю страву просто незаслужено забули — такі котлетки навіть подавали на святковий стіл. Це не лише дешево, а й дуже смачно», — наголошують кулінари.

Котлети з цибулі

Продукти

цибуля велика, 2 шт;

картопля, 1 шт;

манна крупа, 3 ст.

сіль, перець та інші спеції до смаку;

кріп до смаку;

томатний сік 1 л.

Приготування

Цибулю дрібно нарізати, картоплю натерти на дрібній тертці.

З'єднати цибулю й картоплю, посолити й поперчити до смаку, додати рубаний кріп. Можна влити 1 столову ложку соєвого соусу.

Всипати манну крупу, змішати та залишити на 15 хвилин для набухання крупи.

Розігріти олію й обсмажити котлетки з двох сторін до рум'яності.

Скласти котлети у форму або в каструлю, залити томатним соком й тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Можна запекти у духовці при 200 градусах 15 хвилин.

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