Розкішний смак «Чоловічого капризу»: рецепт легкого салату з яловичиною
Салати з додаванням різних видів м'яса дуже популярні у любителів смачно та ситно поїсти. Кулінари сайту «Рецепти від шефа» запропонували варіант салату з яловичиною. Вони вважають, що страва виходить з неповторним розкішним смаком, в якій м'ясо відмінно поєднується з різними продуктами.
Салат «Чоловічий каприз»
Продукти
яловичина, 200 г;
цибуля, 1 шт;
сіль та цукор по 1 ч. л;
оцет, 3 ч. л;
вода, 1 склянка;
картопля відварена, 2 шт;
яйця варені, 3 шт.;
сир, 150 г;
зелень;
майонез.
Приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями й замаринувати протягом 30 хвилин у воді з розведеною сіллю, цукром та оцтом.
Відварити яловичину зі спеціями, остудити, різати дрібними шматочками.
Змішати м'ясо з цибулею та майонезом.
Салат формувати у кільці шарами, над кожним робити сіточку майонезу.
Перший шар — терта картопля.
Другий шар — м'ясо з цибулею.
Третій шар — терте яйце.
Четвертий шар — тертий сир.
Прикрасити салат можна на свій смак.
Накрити салат плівкою та відправити у холодильник на кілька годин.
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