Розкішний смак «Чоловічого капризу»: рецепт легкого салату з яловичиною

Салати з додаванням різних видів м'яса дуже популярні у любителів смачно та ситно поїсти. Кулінари сайту «Рецепти від шефа» запропонували варіант салату з яловичиною. Вони вважають, що страва виходить з неповторним розкішним смаком, в якій м'ясо відмінно поєднується з різними продуктами.

Салат «Чоловічий каприз» Продукти

яловичина, 200 г;

цибуля, 1 шт;

сіль та цукор по 1 ч. л;

оцет, 3 ч. л;

вода, 1 склянка;

картопля відварена, 2 шт;

яйця варені, 3 шт.;

сир, 150 г;

зелень;

майонез. Приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями й замаринувати протягом 30 хвилин у воді з розведеною сіллю, цукром та оцтом. Відварити яловичину зі спеціями, остудити, різати дрібними шматочками. Змішати м'ясо з цибулею та майонезом. Салат формувати у кільці шарами, над кожним робити сіточку майонезу. Перший шар — терта картопля.

Другий шар — м'ясо з цибулею.

Третій шар — терте яйце.

Четвертий шар — тертий сир. Прикрасити салат можна на свій смак. Накрити салат плівкою та відправити у холодильник на кілька годин.

Нагадаємо, традиційний вінегрет можна приготувати з медово-гірчичною заправкою, яка зробить салат незвичайним, і він заграє новим смаком.

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