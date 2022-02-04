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Розкішний смак «Чоловічого капризу»: рецепт легкого салату з яловичиною

11:45 4 лютого 2022
Розкішний смак «Чоловічого капризу»: рецепт легкого салату з яловичиною

Салати з додаванням різних видів м'яса дуже популярні у любителів смачно та ситно поїсти. Кулінари сайту «Рецепти від шефа» запропонували варіант салату з яловичиною. Вони вважають, що страва виходить з неповторним розкішним смаком, в якій м'ясо відмінно поєднується з різними продуктами.

Салат «Чоловічий каприз»

Продукти
яловичина, 200 г;
цибуля, 1 шт;
сіль та цукор по 1 ч. л;
оцет, 3 ч. л;
вода, 1 склянка;
картопля відварена, 2 шт;
яйця варені, 3 шт.;
сир, 150 г;
зелень;
майонез.

Приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями й замаринувати протягом 30 хвилин у воді з розведеною сіллю, цукром та оцтом.

Відварити яловичину зі спеціями, остудити, різати дрібними шматочками.

Змішати м'ясо з цибулею та майонезом.

Салат формувати у кільці шарами, над кожним робити сіточку майонезу.

Перший шар — терта картопля.
Другий шар — м'ясо з цибулею.
Третій шар — терте яйце.
Четвертий шар — тертий сир.

Прикрасити салат можна на свій смак.

Накрити салат плівкою та відправити у холодильник на кілька годин.

Нагадаємо, традиційний вінегрет можна приготувати з медово-гірчичною заправкою, яка зробить салат незвичайним, і він заграє новим смаком.

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