Вінегрет з медово-гірчичною заправкою: абсолютно новий смак всім відомої страви

Кожна господиня має свої рецепти приготування вінегрету. Хтось додає до цього традиційного салату незвичні для нього продукти, хтось не варить, а запікає овочі для вінегрету з травами, хтось додає м'ясний окіст.

Кулінари сайту «Салати Найкращі рецепти» вважають, що медово-гірчична заправка зробить салат незвичайним, і він заграє новим смаком.

Вінегрет з медово-гірчичною заправкою Продукти - буряк 300 гр.

- морква 200 гр.

- картопля 300 гр.

- мариновані огірки 200 гр.

- червона цибуля 100 гр.

- біла квасоля консерв. 1 б.

- сіль до смаку Заправка

- олія 2 ст.л.

- яблучний оцет 2 ч. л.

- рідкий мед 1 ч.л.

- гірчиця у зернах 2 ч.л.

- часник 2 зубчики Приготування

Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти у салатницю. Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею. Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес. Всі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.

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