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Вінегрет з медово-гірчичною заправкою: абсолютно новий смак всім відомої страви

18:10 3 лютого 2022
вінегрет

Кожна господиня має свої рецепти приготування вінегрету. Хтось додає до цього традиційного салату незвичні для нього продукти, хтось не варить, а запікає овочі для вінегрету з травами, хтось додає м'ясний окіст.

Кулінари сайту «Салати Найкращі рецепти» вважають, що медово-гірчична заправка зробить салат незвичайним, і він заграє новим смаком.

Вінегрет з медово-гірчичною заправкою

Продукти

- буряк 300 гр.
- морква 200 гр.
- картопля 300 гр.
- мариновані огірки 200 гр.
- червона цибуля 100 гр.
- біла квасоля консерв. 1 б.
- сіль до смаку

Заправка
- олія 2 ст.л.
- яблучний оцет 2 ч. л.
- рідкий мед 1 ч.л.
- гірчиця у зернах 2 ч.л.
- часник 2 зубчики

Приготування
Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти у салатницю.

Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею.

Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес.

Всі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.

«ФАКТИ» розповідали, як приготувати популярний у багатьох країнах світу салат «Цезар».

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