Вінегрет з медово-гірчичною заправкою: абсолютно новий смак всім відомої страви
Кожна господиня має свої рецепти приготування вінегрету. Хтось додає до цього традиційного салату незвичні для нього продукти, хтось не варить, а запікає овочі для вінегрету з травами, хтось додає м'ясний окіст.
Кулінари сайту «Салати Найкращі рецепти» вважають, що медово-гірчична заправка зробить салат незвичайним, і він заграє новим смаком.
Вінегрет з медово-гірчичною заправкою
Продукти
- буряк 300 гр.
- морква 200 гр.
- картопля 300 гр.
- мариновані огірки 200 гр.
- червона цибуля 100 гр.
- біла квасоля консерв. 1 б.
- сіль до смаку
Заправка
- олія 2 ст.л.
- яблучний оцет 2 ч. л.
- рідкий мед 1 ч.л.
- гірчиця у зернах 2 ч.л.
- часник 2 зубчики
Приготування
Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти у салатницю.
Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею.
Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес.
Всі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.
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