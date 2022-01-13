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З сиром і хрумкою скоринкою: рецепт ніжних та соковитих «купецьких» котлет від Ірини Хлєбникової

13:03 13 січня 2022
Котлети

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше порадувала фоловерів незвичайною новинкою, яку на честь Нового року назвала «Тигровим тортом», запропонувала рецепт «купецьких котлет».

Блогерка на своєму каналі показала процес приготування цієї страви, запевняючи, що рубані котлети з курки з сиром виходять ніжними, соковитими та смачними.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе;
  • 100 г напівтвердого сиру;
  • 1 яйце;
  • спеції за смаком;
  • 2 ст. ложки сметани та майонезу;
  • 2 ст. ложки борошна;
  • панірувальні сухарі.

Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна розповіла, як приготувати шведські котлети з буряком.

Фото — скріншот

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