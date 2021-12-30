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«Тигровий торт» на Новий 2022-й рік від Ірини Хлєбнікової: смачний десерт зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом та бананами

9:54 30 грудня 2021
Рецепт торту

Після того, як відомий кулінарний ресурс розповів, як приготувати торт «Наполеон» за 20 хвилин, фудблогер із двома мільйонами фоловерів Ірина Хлєбнікова порадувала читачів незвичайною новинкою, яку на честь наступного року назвала «Тигровим тортом».

Для його приготування потрібні такі інгредієнти.

Для коржів:
300 г борошна
200 г цукру
3 великі яйця
240 мл молока
80 г вершкового масла
30 г рослинної олії
10 г розпушувача для тіста
дрібка солі
2 ст. ложки какао-порошку
2 ст. ложки борошна

Для крему:
600 мл молока або нежирних вершків
120 г цукру
1 яйце
50 г кукурудзяного крохмалю
50 г вершкового масла
15 г ванільного цукру
дрібка солі

Для наповнення та прикраси:
1−2 банани
5−6 ківі

Вага торта — 2 кг


«Дуже смачний домашній торт. Спробуйте приготувати!» — рекомендує блогер.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала рецепт новорічного салату «Зимова казка», а її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який доречний до новорічного столу.

А найпопулярніший фудблогер в українському TikTok з 2 млн фоловерів Валерій Пономар опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.

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