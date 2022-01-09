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М'ясні котлети з буряком: оригінальний рецепт корисного перекусу

9:36 9 січня 2022
М&#39;ясні котлети з буряком

Після того, як фудблогерка Наталія Калніна розповіла, як приготувати капусники у сирному соусі, Telegram-канал «Рецепты на каждый день» поділився рецептом приготування шведських котлет із буряком.

Інгредієнти:

філе м'ясне — 500 г (яловичина, індичка, курка)
буряк відварений — 1 шт (середній)
картопля відварена — 1 шт (середня)
часник — 1 зуб.
сіль та перець за смаком

Приготування:

1. М'ясо та картоплю перемолоти.
2. Буряк натерти на дрібній тертці.
3. Додати часник та спеції. Добре перемішати.
4. Обсмажити на олії. Потім трохи пропарити під кришкою. Або приготувати в духовці, аерогрилі, на пару, у мультиварці.

Як писали «ФАКТИ», раніше фудблогерка Людмила Борщ порадувала рецептами пирогів — закусочного та гарячого молочного до чаю.

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