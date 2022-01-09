М'ясні котлети з буряком: оригінальний рецепт корисного перекусу

Після того, як фудблогерка Наталія Калніна розповіла, як приготувати капусники у сирному соусі, Telegram-канал «Рецепты на каждый день» поділився рецептом приготування шведських котлет із буряком.

Інгредієнти: філе м'ясне — 500 г (яловичина, індичка, курка)

буряк відварений — 1 шт (середній)

картопля відварена — 1 шт (середня)

часник — 1 зуб.

сіль та перець за смаком Приготування: 1. М'ясо та картоплю перемолоти.

2. Буряк натерти на дрібній тертці.

3. Додати часник та спеції. Добре перемішати.

4. Обсмажити на олії. Потім трохи пропарити під кришкою. Або приготувати в духовці, аерогрилі, на пару, у мультиварці.

Як писали «ФАКТИ», раніше фудблогерка Людмила Борщ порадувала рецептами пирогів — закусочного та гарячого молочного до чаю.

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