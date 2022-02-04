Карамель із журавлини: незвичайний десерт до Дня закоханих

День святого Валентина вже зовсім скоро. Бажаєте пригостити кохану людину десертом власного приготування? Візьміть на замітку цей рецепт від відомої кулінарки Елли Іванової.

— Карамель із журавлини — десерт незвичайний, — каже Елла Іванова. — Вона ароматна та смачна, а готується досить просто.

— Поділитесь рецептом?

— Із задоволенням!

Карамель із журавлини Інгредієнти: 150 г цукру

30 г води

60 г журавлинного пюре

50 мл вершків 33% жирності

30 г вершкового масла 82,5% жирності За бажання можна додати пару квіток каркаде і дрібку солі. Приготування: Журавлину промиваємо та обсушуємо на паперових рушниках. Подрібнюємо за допомогою блендера та перетираємо через сито. З'єднуємо цукор та воду, варимо протягом хвилини. Для краси можна додати кілька квіток каркаде. З'єднуємо вершки та журавлинне пюре, доводимо до кипіння. Додаємо цукровий сироп. Варимо кілька хвилин. Додаємо вершкове масло, як тільки воно розчиниться, вимикаємо плиту. За бажання можна додати дрібку солі. Проціджуємо карамель. Переливаємо у баночку. І смачного!

— Яка має вийти консистенція?

— Така карамель досить м'яка. Її можна подати до чаю чи кави.

— Як довго можна зберігати журавлинну карамель?

— Вона найсмачніша протягом трьох днів, отже, не відкладайте задоволення на потім.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свята?

— Кохайте і будьте коханими! Кохання окрилює та робить людей щасливими. Закоханих видно по очах — вони випромінюють щастя. Чудового всім свята!

Фото з альбому Елли Іванової

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