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Дивовижний маковий рулет: перевірений рецепт від відомого кулінара

17:06 9 листопада 2021
Рулет із маком

Маковий рулет з чаєм або кавою — що може бути смачніше? Щоправда, треба вміти приготувати його. Для цього важливо скористатися перевіреними рецептами. Тонкостями приготування смаколика з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей рулет я готую з віденського тіста, — каже Елла Іванова. — Начиняти рулет можна не лише маком, а й варенням з горіхами.

Маковий рулет

Для опари:

  • 4 яйця
  • 200 г цукру
  • 300 г молока
  • 35 г пресованих дріжджів
  • 200 г вершкового масла

Для тесту:

  • 1 кг борошна
  • 0,5 чайної ложки солі
  • 10 г ванільного цукру
  • сік половини апельсину

Для начинки (три варіанти):

1-а начинка

  • сливове варення

2-я начинка

  • горіхи
  • цукор

3-я начинка

  • мак
  • вершкове масло
  • 1 білок
  • цукор

Приготування:

У миску додаємо яйця та цукор. Збиваємо до збільшення маси. Додаємо тепле молоко та дріжджі. Потім — розтоплене масло. Перемішуємо, залишаємо за кімнатної температури на 8−10 годин.

Просіюємо борошно. Додаємо сіль, сік половини апельсина, ванільний цукор. Добре вимішуємо тісто (поки воно не перестане липнути до рук).

Залишаємо в теплому місці на годину.

Горіхи (я використовую мигдаль) подрібнюємо з цукром. Мак проварюємо у молоці годину. Постійно помішуємо. Охолоджуємо. Додаємо білок, цукор, 30 г вершкового масла. Подрібнюємо блендером. З цього тіста виходить два великі рулети.

Ділимо тісто на 6 маленьких та 2 великі порції. Розкочуємо маленькі та викладаємо начинку. Дві з маком, дві з горіхом та дві з варенням. Звертаємо. Розкочуємо великі та викладаємо мак та горіхи.

Залишаємо у теплому місці, на 1 годину. Випікаємо за температури 170−180 до готовності. Час залежить від розміру. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом яблучного печива без цукру.

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Фото з альбому Елли Іванової

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