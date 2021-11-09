Дивовижний маковий рулет: перевірений рецепт від відомого кулінара
Маковий рулет з чаєм або кавою — що може бути смачніше? Щоправда, треба вміти приготувати його. Для цього важливо скористатися перевіреними рецептами. Тонкостями приготування смаколика з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей рулет я готую з віденського тіста, — каже Елла Іванова. — Начиняти рулет можна не лише маком, а й варенням з горіхами.
Маковий рулет
Для опари:
- 4 яйця
- 200 г цукру
- 300 г молока
- 35 г пресованих дріжджів
- 200 г вершкового масла
Для тесту:
- 1 кг борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- 10 г ванільного цукру
- сік половини апельсину
Для начинки (три варіанти):
1-а начинка
- сливове варення
2-я начинка
- горіхи
- цукор
3-я начинка
- мак
- вершкове масло
- 1 білок
- цукор
Приготування:
У миску додаємо яйця та цукор. Збиваємо до збільшення маси. Додаємо тепле молоко та дріжджі. Потім — розтоплене масло. Перемішуємо, залишаємо за кімнатної температури на 8−10 годин.
Просіюємо борошно. Додаємо сіль, сік половини апельсина, ванільний цукор. Добре вимішуємо тісто (поки воно не перестане липнути до рук).
Залишаємо в теплому місці на годину.
Горіхи (я використовую мигдаль) подрібнюємо з цукром. Мак проварюємо у молоці годину. Постійно помішуємо. Охолоджуємо. Додаємо білок, цукор, 30 г вершкового масла. Подрібнюємо блендером. З цього тіста виходить два великі рулети.
Ділимо тісто на 6 маленьких та 2 великі порції. Розкочуємо маленькі та викладаємо начинку. Дві з маком, дві з горіхом та дві з варенням. Звертаємо. Розкочуємо великі та викладаємо мак та горіхи.
Залишаємо у теплому місці, на 1 годину. Випікаємо за температури 170−180 до готовності. Час залежить від розміру. Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом яблучного печива без цукру.
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Фото з альбому Елли Іванової253
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