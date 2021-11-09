Дивовижний маковий рулет: перевірений рецепт від відомого кулінара

Маковий рулет з чаєм або кавою — що може бути смачніше? Щоправда, треба вміти приготувати його. Для цього важливо скористатися перевіреними рецептами. Тонкостями приготування смаколика з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей рулет я готую з віденського тіста, — каже Елла Іванова. — Начиняти рулет можна не лише маком, а й варенням з горіхами.

Маковий рулет Для опари: 4 яйця

200 г цукру

300 г молока

35 г пресованих дріжджів

200 г вершкового масла Для тесту: 1 кг борошна

0,5 чайної ложки солі

10 г ванільного цукру

сік половини апельсину Для начинки (три варіанти): 1-а начинка сливове варення 2-я начинка горіхи

цукор 3-я начинка мак

вершкове масло

1 білок

цукор Приготування: У миску додаємо яйця та цукор. Збиваємо до збільшення маси. Додаємо тепле молоко та дріжджі. Потім — розтоплене масло. Перемішуємо, залишаємо за кімнатної температури на 8−10 годин. Просіюємо борошно. Додаємо сіль, сік половини апельсина, ванільний цукор. Добре вимішуємо тісто (поки воно не перестане липнути до рук). Залишаємо в теплому місці на годину. Горіхи (я використовую мигдаль) подрібнюємо з цукром. Мак проварюємо у молоці годину. Постійно помішуємо. Охолоджуємо. Додаємо білок, цукор, 30 г вершкового масла. Подрібнюємо блендером. З цього тіста виходить два великі рулети. Ділимо тісто на 6 маленьких та 2 великі порції. Розкочуємо маленькі та викладаємо начинку. Дві з маком, дві з горіхом та дві з варенням. Звертаємо. Розкочуємо великі та викладаємо мак та горіхи. Залишаємо у теплому місці, на 1 годину. Випікаємо за температури 170−180 до готовності. Час залежить від розміру. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом яблучного печива без цукру.

Фото з альбому Елли Іванової

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