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Оригінальний шоколадний торт на День закоханих від Людмили Борщ: готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів

9:49 24 січня 2022
Торт

Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка раніше порадувала передплатників рецептом домашнього пирога з шоколадом, запропонувала приготувати на День святого Валентина шоколадний торт.

На своєму каналі вона виклала рецепт торту, додавши, що він дуже легко готується із найпростіших продуктів. «Часу на приготування знадобиться дуже мало, продуктів — мінімальна кількість», — додала фуд-блогерка.

Інгредієнти:

  • Сметана — 350 г;
  • Борошно — 220 г;
  • Цукор — 200 г;
  • Розпушувач — 2 ч.л.;
  • Сода — 0,5 ч.л.;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Какао — 40 г.

Для крему:

  • Масло вершкове — 200 г;
  • Згущене молоко — 130 г;
  • Какао — 2 ст.л.

Процес приготування вона докладно показала на відео.

Раніше фуд-блогерка поділилася рецептами легких і швидких міні-тістечок, а також печива до чаю «зі смаком дитинства», з якими впораються навіть господині-початківці.

Фото — скріншот

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