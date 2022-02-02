Салат «Цезар»: улюблене частування гостей за святковим столом — як його зробити смачніше, ніж у ресторані

Існує безліч варіацій популярного у всьому світі салату «Цезар» — його готують і з куркою, і з рибою, і з креветками.

А фудблогер Ярослав Матвій готує його і з креветками, і з солоною рибою, запевняючи, що запорука смаку страви — зовсім не вони, а особливий соус, який готується на основі домашнього майонезу, вершків та вустерського соусу.

Для приготування соусу візьміть:

майонез — 100 г

вершки 15% - 5 столових ложок

часник — 2 зубчики

гостру гірчицю — столова ложка

вустерський соус (столова ложка)

натертий пармезан.

Для основи салату візьміть:

червону рибу (слабосолену) — 150 г

відварні креветки — 15 шт

салат Ромен — 250 г

яйця перепелині — 8 шт

помідори чері — 200 г

багет — 10−12 скибочок

сир пармезан — 150 г

масло вершкове — 30 г

часник — 2 зубчики.

Починати приготування святкового салату Ярослав радить з крутонів — їх він робить, нарізуючи на шматочки багет і підсушуючи його в духовці, розігрітій до 150 градусів (на це піде 15 хвилин).

Креветки обсмажуються з часником на вершковому маслі 5−7 хвилин на невеликому вогні, і лише після остигання — очищаються.

Листя салату ромен рвуться на шматки руками і змішуються із соусом, після чого викладаються на велику тарілку.

Зверху потрібно укласти помідори чері та перепелині яйця (нарізані на четвертинки та половинки відповідно), нарізану червону рибу та очищені креветки, на останньому етапі — підсушені сухарики.

Зверху натирається сир пармезан.

Смачного!

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