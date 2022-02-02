28.20 / 28.45 31.75 / 32.15
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат «Цезар»: улюблене частування гостей за святковим столом — як його зробити смачніше, ніж у ресторані

17:57 2 лютого 2022
Салат «Цезар»: улюблене частування гостей за святковим столом – як його зробити смачніше, ніж у ресторані

Існує безліч варіацій популярного у всьому світі салату «Цезар» — його готують і з куркою, і з рибою, і з креветками.

А фудблогер Ярослав Матвій готує його і з креветками, і з солоною рибою, запевняючи, що запорука смаку страви — зовсім не вони, а особливий соус, який готується на основі домашнього майонезу, вершків та вустерського соусу.

Для приготування соусу візьміть:

  • майонез — 100 г
  • вершки 15% - 5 столових ложок
  • часник — 2 зубчики
  • гостру гірчицю — столова ложка
  • вустерський соус (столова ложка)
  • натертий пармезан.

Для основи салату візьміть:

  • червону рибу (слабосолену) — 150 г
  • відварні креветки — 15 шт
  • салат Ромен — 250 г
  • яйця перепелині — 8 шт
  • помідори чері — 200 г
  • багет — 10−12 скибочок
  • сир пармезан — 150 г
  • масло вершкове — 30 г
  • часник — 2 зубчики.

Починати приготування святкового салату Ярослав радить з крутонів — їх він робить, нарізуючи на шматочки багет і підсушуючи його в духовці, розігрітій до 150 градусів (на це піде 15 хвилин).

Креветки обсмажуються з часником на вершковому маслі 5−7 хвилин на невеликому вогні, і лише після остигання — очищаються.

Листя салату ромен рвуться на шматки руками і змішуються із соусом, після чого викладаються на велику тарілку.

Зверху потрібно укласти помідори чері та перепелині яйця (нарізані на четвертинки та половинки відповідно), нарізану червону рибу та очищені креветки, на останньому етапі — підсушені сухарики.

Зверху натирається сир пармезан.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт овочевого «Баварського» салату та «чоловічого» м'ясного салату «Добра теща».

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

В&#39;ячеслав Добринін

Важкохворий автор хіта «Не сип мені сіль на рану» В'ячеслав Добринін не зміг піднятися на сцену на ювілеї Льва Лещенка

Дженіфер Лопес

У бюстгальтері та спідниці, що сповзає зі стегон: Дженніфер Лопес здивувала «голим» вбранням

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.