Простий рецепт пельменів з червоною рибою та креветками: бомбічний смак оригінального обіду

Морепродукти ідеально поєднуються зі шпинатом, тому любителям харчуватися смачно і корисно можна спробувати приготувати на обід пельмені зі шпинатного тіста з начинкою з червоної риби і креветок. Рецепт наводить cookpad. Автори обіцяють «бомбічний смак».

Пельмені з червоною рибою та креветками Для тіста: Шпинат — 75 г;

Вода — 100 мл;

Борошно — 450 г;

Яйця — 2 шт.;

Олія — 2 ст.л.;

Сіль — 1 ч. л. Для начинки: Червона риба — 100 г;

Креветки — 100 г;

Часник — 1 зубчик;

Цибулина — 0,5 штуки;

Кріп — 2 гілочки;

Масло вершкове — 1 ст. л;

Сіль за смаком. Для соусу: Масло вершкове — 2 ст. л;

Лимонний сік — 1 ст.

Перець — щіпка. Шпинат перемолоти з яйцями в блендері, змішати з рідкими інгредієнтами, потім додати борошно і замісити тісто. Перед розкочуванням залишити на 20 хвилин під плівкою.

Для начинки рибу та креветки дрібно нарізати, додати натертий часник, нарізану цибулю та кріп та розтоплене масло. Перемішати.

Сформувати пельмені, зварити їх у підсоленій воді зі шматочком лимона. Після випливання пельмені готові.

Інгредієнти для соусу змішати та нагріти на сковороді. Потримати кілька хвилин. Соус готовий.

Нагадаємо, з червоної риби можна запропонувати рибне асорті зі спаржею за рецептом Джеймі Олівера або салат з оливками та апельсином за рецептом від Олі Цибульської.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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