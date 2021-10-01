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Джеймі Олівер представив незвичайний рецепт смаженої риби з кальмаром та спаржею на сковороді

14:24 1 жовтня 2021
асорті

Завдяки відмінним смаковим якостям, риба займає важливе місце в українській кухні. Рибу можна приготувати відварною, тушкованою, смаженою, запеченою.

Англійська кухар, ресторатор, телеведучий Джеймі Олівер запропонував рецепт рибного асорті зі спаржею.

Джеймі Олівер — популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії. Він володіє мережею ресторанів по всьому світу, 25 з яких у Великобританії. Стан Джеймі Олівера та його дружини оцінюється у 150 млн фунтів стерлінгів.

Рибне асорті від Джеймі Олівера

Продукти

2 маленьких філе червоної кефалі
1 філе королівського ляща або філе морського окуня
2 маленьких кальмарів
2−4 морського гребінця

щупальця восьминога
10 шт спаржі
1 маленька жменька чебрецю
1 свіжий червоний перець чилі
оливкова олія
1 лимон
1 маленька жменя кропу

Приготування

Підготувати рибу, розрізати хрест на хрест морські гребінці, книжечкою порізати очищений кальмар.

На сковороду налити оливкову олію, покласти трави.

Потім помістити на сковороду морський окунь, кефаль, щупальця восьминога, гребінці, кальмара.

Через кілька хвилин рибу потрібно перевернути. Щупальця восьминога покласти зверху на рибу, щоб вони не стали жорсткими. Те ж саме зробити з морським гребінцем та кальмаром.

Вогонь зробити сильнішим. Додати в сковороду кріп, чебрець та перець чилі.

Помиту спаржу потрібно пробланшувати та додати до риби у самому кінці.

Залишити готову страву на вимкненому вогні, видавити трохи лимонного соку.

Посипати рибне асорті зі спаржею кропом й можна подавати на стіл.


Нагадаємо, популярний російський кухар Олександр Белькович поділився незвичайним рецептом юшки з півня.

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