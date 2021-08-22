Устриці зі шпинатом: простий рецепт від Григорія Германа

Відомий український кулінар і ведучий Григорій Герман повернувся з великої подорожі по Україні в пошуках унікальних вітчизняних продуктів. Своє дослідження Григорій приурочив до 30-річчя Незалежності України, поділившись новими рецептами у святковому випуску «Ранку з Україною» (канал «Україна»).

— Я знайшов те, чим можна здивувати будь-якого! — зізнався Григорій. — Виявляється в різних куточках нашої країни є унікальні ферми з продуктами, про які багато хто навіть не знають! Думаю, скоро на наших прилавках з'являться всесвітньовідомі делікатеси по абсолютно прийнятною ціною. Один з таких — знамениті устриці. Звичайно, це блюдо не для кожного дня, але іноді побалувати себе можна.

Григорій Герман

Устриці зі шпинатом

Інгредієнти:

Устриці — 12 штук

Сіль — 0,5 кілограма

Масло вершкове — 100 грамів

Сир твердий — 150 грамів

Шпинат — 100 грамів

Зелена цибуля — 30 грамів

Аніс мелений — 1 щіпка

Майоран — 1 щіпка

Базилік сухий — 1 щіпка

Кайенский перець — 1 щіпка

Білий перець — 1 щіпка

Приготування:

Злегка припустити на пательні шпинат з вершковим маслом, цибулею і часником. Дати охолонути. Змішати в мисці шпинат з розм'якшеним маслом і іншими прянощами. Натерти в суміш сир.

Двома ложками, змочуючи їх в гарячій воді, сформувати з отриманої суміші овальні галушки розміром менше устричної раковини.

Відкрити устриці. Викласти зверху на устрицю галушки. Встановити підготовлені раковини в солі на деку і поставити в розігріту до 250 ° С духовку. Запікати, поки приправа не почне пузиритися і не покриється коричневою скоринкою — 12 хвилин. Вийняти і злегка остудити перед подачею.

Відзначимо, що до вибору устриць треба підходити дуже обережно, адже в них тепер можна знайти частинки мікропластика.

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