Ситний і в міру гострий: рецепт оригінального салату від баварських кулінарів
Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт смачного салату «Червона шапочка», Telegram-канал «Кулінарні хитрощі» поділився рецептом салату «Баварський».
Інгредієнти:
• Сухарики з багету
• Смажена куряча грудка — 300 гр
• Твердий сир — 200 гр
• Помідорки Черрі
• Дрібно нарізана зелень
Заправка:
• Сметана — 2 ст.л.
• Діжонська гірчиця
• Соєвий соус — 1 ст.л.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари сайту «Сімейна кухня» запропонували рецепт незвичайного салату «Мексиканська пристрасть».126
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