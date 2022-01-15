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Ситний і в міру гострий: рецепт оригінального салату від баварських кулінарів

11:59 15 січня 2022
Рецепт салату

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт смачного салату «Червона шапочка», Telegram-канал «Кулінарні хитрощі» поділився рецептом салату «Баварський».

Інгредієнти:

• Сухарики з багету
• Смажена куряча грудка — 300 гр
• Твердий сир — 200 гр
• Помідорки Черрі
• Дрібно нарізана зелень

Заправка:

• Сметана — 2 ст.л.
• Діжонська гірчиця
• Соєвий соус — 1 ст.л.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінари сайту «Сімейна кухня» запропонували рецепт незвичайного салату «Мексиканська пристрасть».

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