Гурманам на радість: рецепт смачного та яскравого салату «Червона шапочка»
Поки продовжуються зимові свята, радувати гостей бажано не лише смачними, а й корисними стравами: з овочами, горіхами, вітамінними фруктами. Всім цим критеріям відповідає салат «Червона шапочка». Як і в «Гранатовому браслеті», верхнім шаром стануть зернятка граната. Рецепт наводить telegra.ph.
Салат «Червона шапочка»
- Курятина — 300 г;
- Картопля — 2−3 шт.;
- Морква — 1−2 шт.;
- Яйця — 2−3 шт.;
- Сир — 100 г;
- Волоські горіхи;
- Гранат;
- Майонез.
Відварити овочі, яйця та м'ясо. Курку порізати дрібно, картоплю, моркву, яйця, сир натерти. Горіхи подрібнити.
Укласти шарами, можна чергувати з майонезною сіточкою:
- Курка;
- Морква;
- Картопля;
- Яйця;
- Горіхи;
- Сир;
- Гранат.
Нагадаємо, серед інших рецептів закусок із гранатом виділяється салат від Людмили Борщ. Він готується на основі сирої моркви, яблука, сиру та горіхів.84
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter