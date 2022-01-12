Гурманам на радість: рецепт смачного та яскравого салату «Червона шапочка»

Поки продовжуються зимові свята, радувати гостей бажано не лише смачними, а й корисними стравами: з овочами, горіхами, вітамінними фруктами. Всім цим критеріям відповідає салат «Червона шапочка». Як і в «Гранатовому браслеті», верхнім шаром стануть зернятка граната. Рецепт наводить telegra.ph.



Салат «Червона шапочка» Курятина — 300 г;

Картопля — 2−3 шт.;

Морква — 1−2 шт.;

Яйця — 2−3 шт.;

Сир — 100 г;

Волоські горіхи;

Гранат;

Майонез. Відварити овочі, яйця та м'ясо. Курку порізати дрібно, картоплю, моркву, яйця, сир натерти. Горіхи подрібнити.

Укласти шарами, можна чергувати з майонезною сіточкою: Курка; Морква; Картопля; Яйця; Горіхи; Сир; Гранат.

Нагадаємо, серед інших рецептів закусок із гранатом виділяється салат від Людмили Борщ. Він готується на основі сирої моркви, яблука, сиру та горіхів.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter