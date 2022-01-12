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Книга рецептів

Гурманам на радість: рецепт смачного та яскравого салату «Червона шапочка»

17:56 12 січня 2022
салат

Поки продовжуються зимові свята, радувати гостей бажано не лише смачними, а й корисними стравами: з овочами, горіхами, вітамінними фруктами. Всім цим критеріям відповідає салат «Червона шапочка». Як і в «Гранатовому браслеті», верхнім шаром стануть зернятка граната. Рецепт наводить telegra.ph.


Салат «Червона шапочка»

  • Курятина — 300 г;
  • Картопля — 2−3 шт.;
  • Морква — 1−2 шт.;
  • Яйця — 2−3 шт.;
  • Сир — 100 г;
  • Волоські горіхи;
  • Гранат;
  • Майонез.

Відварити овочі, яйця та м'ясо. Курку порізати дрібно, картоплю, моркву, яйця, сир натерти. Горіхи подрібнити.
Укласти шарами, можна чергувати з майонезною сіточкою:

  1. Курка;
  2. Морква;
  3. Картопля;
  4. Яйця;
  5. Горіхи;
  6. Сир;
  7. Гранат.

Нагадаємо, серед інших рецептів закусок із гранатом виділяється салат від Людмили Борщ. Він готується на основі сирої моркви, яблука, сиру та горіхів.

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