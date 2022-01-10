Святковий салат «Мексиканська пристрасть» від сайту «Сімейна кухня»: нікого не залишить байдужим на Старий Новий рік

У новорічному та різдвяному меню було багато цікавих салатів. Кулінари сайту «Сімейна кухня» пропонують рецепт незвичайного салату «Мексиканська пристрасть».

Це ошатний, смачний, та найголовніше, дуже легкий салат, який передає всі фарби будь-якого свята, у тому числі Старого Нового року.

Як справжній представник Латинської Америки салат по праву займе своє місце за святковим столом, нікого не залишивши байдужим.

Салат «Мексиканська пристрасть» Продукти

700 гр куряча грудка

1 ч. л. паприка

за смаком сіль, гострий мелений перець

1 шт болгарський перець

200 гр свіжоморожена стручкова квасоля

½ шт цибуля солодка фіолетова

200 гр помідори черрі

1 шт авокадо

1 б. кукурудза консервована

½ шт гострий перець

1 уп. кукурудзяні чипси

1 ст. кунжут Соус

2−3 ст. майонез

2−3 ст. плавлений вершковий м'який сир

1−2 зуби. часник

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала свій рецепт швидкого та ситного сніданку, який можна приготувати «без метушні та проблем».

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