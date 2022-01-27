Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Для застілля, що передбачає чоловічу компанію, салати традиційно готують дуже ситні, поєднуючи м'ясо та гриби, різні овочі. Салат «Добра теща» — це якраз той випадок, коли незважаючи на десяток інгредієнтів, солоний, солодкий і гіркий смак у гармонії один з одним. Рецепт наводить «Світ салатів».

Салат «Добра теща» Печериці — 300 г;

куряче філе — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 150 г;

огірки мариновані — 100 г;

кукурудза консервована — 100 г;

яйця — 3 шт.;

майонез — 20 г;

перець чорний та червоний — по 0.5 ч. л;

сіль, паприка. Печериці нарізати та обсмажити на олії, посолити та поперчити. Цибулю порізати, додати до грибів, обсмажити. Моркву нарізати тонкою соломкою, обсмажити. М'ясо курки нарізати та обсмажити. Яйце зварити, нарізати. Огірки нарізати, додати до решти інгредієнтів. Змішати всі інгредієнти, останньою додати кукурудзу, заправити майонезом і посипати паприкою.

Нагадаємо, урізноманітнити асортимент звичних салатів можна, якщо приготувати «Олів'є» по-царськи з червоною ікрою.

Фото picatom.com

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