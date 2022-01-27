28.83 / 29.11 32.20 / 32.65
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

16:59 27 січня 2022
салат

Для застілля, що передбачає чоловічу компанію, салати традиційно готують дуже ситні, поєднуючи м'ясо та гриби, різні овочі. Салат «Добра теща» — це якраз той випадок, коли незважаючи на десяток інгредієнтів, солоний, солодкий і гіркий смак у гармонії один з одним. Рецепт наводить «Світ салатів».

Салат «Добра теща»

  • Печериці — 300 г;
  • куряче філе — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 150 г;
  • огірки мариновані — 100 г;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез — 20 г;
  • перець чорний та червоний — по 0.5 ч. л;
  • сіль, паприка.
  1. Печериці нарізати та обсмажити на олії, посолити та поперчити.
  2. Цибулю порізати, додати до грибів, обсмажити.
  3. Моркву нарізати тонкою соломкою, обсмажити.
  4. М'ясо курки нарізати та обсмажити.
  5. Яйце зварити, нарізати.
  6. Огірки нарізати, додати до решти інгредієнтів.
  7. Змішати всі інгредієнти, останньою додати кукурудзу, заправити майонезом і посипати паприкою.

Нагадаємо, урізноманітнити асортимент звичних салатів можна, якщо приготувати «Олів'є» по-царськи з червоною ікрою.

Фото picatom.com

244

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

Президія Верховної Ради

Рада має намір частково піти на поступки ФОПам: що буде за відсутність касових апаратів

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.