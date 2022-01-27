Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік
Для застілля, що передбачає чоловічу компанію, салати традиційно готують дуже ситні, поєднуючи м'ясо та гриби, різні овочі. Салат «Добра теща» — це якраз той випадок, коли незважаючи на десяток інгредієнтів, солоний, солодкий і гіркий смак у гармонії один з одним. Рецепт наводить «Світ салатів».
Салат «Добра теща»
- Печериці — 300 г;
- куряче філе — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 150 г;
- огірки мариновані — 100 г;
- кукурудза консервована — 100 г;
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 20 г;
- перець чорний та червоний — по 0.5 ч. л;
- сіль, паприка.
- Печериці нарізати та обсмажити на олії, посолити та поперчити.
- Цибулю порізати, додати до грибів, обсмажити.
- Моркву нарізати тонкою соломкою, обсмажити.
- М'ясо курки нарізати та обсмажити.
- Яйце зварити, нарізати.
- Огірки нарізати, додати до решти інгредієнтів.
- Змішати всі інгредієнти, останньою додати кукурудзу, заправити майонезом і посипати паприкою.
Нагадаємо, урізноманітнити асортимент звичних салатів можна, якщо приготувати «Олів'є» по-царськи з червоною ікрою.
Фото picatom.com244
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