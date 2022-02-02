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«Лінивий» плов, від якого не відірватися: швидкий рецепт курки з рисом в овочевому соусі

12:53 2 лютого 2022
Плов із куркою

Приготувати плов можна і за складними рецептами, як це, наприклад, робить шеф-кухар Андрій Величко, який розповідав, як готувати плов по-узбецьки, і за «швидкими», які не потребують особливих умінь та підготовки.

Рецепт «лінивого» плову запропонували автори кулінарного каналу «Кулінарні хитрощі», які не стали «зв'язуватися» з бараниною, а взяли для цієї страви частини курки. «Курка з рисом та овочами — дуже смачна гаряча страва для всієї родини. Хтось називає її швидким або лінивим пловом, а для мене це чудовий варіант, коли потрібно швидко приготувати та ситно поїсти», — стверджує автор рецепту.

Інгредієнти:

  • Частини курки — 600 г;
  • Рис сорту жасмин або басмати — 260 г.

Для соусу:

  • Перець червоний — 1 шт.;
  • Помідори — 2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Соняшникова олія — 1 ст.л.;
  • Вода — 2 ст. л;
  • Сіль — ¾ ч.л.;
  • Цукор -½ ч. л.;
  • Паприка/перець/гострий перець.

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Приготування:

  • Рис залити водою та залишити на 1−2 години.
  • Курку розділити на шматки та посипати сіллю, залишити на 20 хвилин.
  • Для соусу обсмажити овочі на олії, додати воду і тушкувати під кришкою до м'якості зі спеціями. Подрібнити блендером.
  • Залити курку соусом і маринувати 30 хвилин.
  • Рис викласти у форму для випікання, зверху — курку і соус, що залишився.
  • Накрити фольгою та випікати при 180 °C 30 хвилин.
  • Зняти фольгу та залишити ще на 10 хвилин у духовці.

Рис виходить розсипчастий, а куряча грудка залишається м'якою та ніжною.

Рецепт приготування розсипчастого плову зі свининою, який можна приготувати у пательні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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