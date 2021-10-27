Розсипчастий плов зі свининою у пательні: покроковий рецепт ідеального обіду

Ситний плов, який шеф-кухар Андрій Величко, наприклад, готує з бессарабськими спеціями у казані, можна готувати і у простішому варіанті, на пательні.

Рецепт простого приготування плову пропонує сайт 1000.menu. Щоправда, для цього слід вибрати пательню із товстими стінками.

Інгредієнти (на 3 порції): Свинина — 250 гр;

Рис — 200 гр;

Половина цибулини;

Морква — 1 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Вода — 0.5 л;

Рослинна олія — 15 гр;

Сіль та сухі спеції — за смаком.

Приготування: У глибоку пательню з високими бортами налити олію і сильно розігріти. Свинину з невеликою кількістю сала обсмажити на сильному вогні — м'ясо повинне вкритися золотистою скоринкою.

Рис (не пропарений, а звичайний) промити у холодній воді, залити окропом та залишити на 20−30 хвилин.

Моркву та цибулю подрібнити, додати до м'яса та обсмажувати 2−3 хвилини. Додати сіль та спеції.

Залити вміст пательні невеликою кількістю гарячої води, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 15−20 хвилин.

Додати рис, залити водою, щоб рідина повністю покрила вміст пательні. Перемішати, накрити кришкою та готувати на повільному вогні 30 хвилин. Протягом цього часу плов перемішувати не потрібно.

Коли рис стане м'яким, перемішати і додати часник.

Зняти пательню з вогню та залишити плов під кришкою на 20 хвилин. Готово!



У цій страві можна використовувати інше м'ясо. Наприклад, яловичину, яка готується довше, ніж свинина. Або м'ясо птиці, яке приготується швидше.

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Фото — скріншот.

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