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Розсипчастий плов зі свининою у пательні: покроковий рецепт ідеального обіду

10:53 27 жовтня 2021
Плов

Ситний плов, який шеф-кухар Андрій Величко, наприклад, готує з бессарабськими спеціями у казані, можна готувати і у простішому варіанті, на пательні.

Рецепт простого приготування плову пропонує сайт 1000.menu. Щоправда, для цього слід вибрати пательню із товстими стінками.

Інгредієнти (на 3 порції):

  • Свинина — 250 гр;
  • Рис — 200 гр;
  • Половина цибулини;
  • Морква — 1 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Вода — 0.5 л;
  • Рослинна олія — 15 гр;
  • Сіль та сухі спеції — за смаком.

Приготування:

  • У глибоку пательню з високими бортами налити олію і сильно розігріти. Свинину з невеликою кількістю сала обсмажити на сильному вогні — м'ясо повинне вкритися золотистою скоринкою.
  • Рис (не пропарений, а звичайний) промити у холодній воді, залити окропом та залишити на 20−30 хвилин.
  • Моркву та цибулю подрібнити, додати до м'яса та обсмажувати 2−3 хвилини. Додати сіль та спеції.
  • Залити вміст пательні невеликою кількістю гарячої води, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 15−20 хвилин.
  • Додати рис, залити водою, щоб рідина повністю покрила вміст пательні. Перемішати, накрити кришкою та готувати на повільному вогні 30 хвилин. Протягом цього часу плов перемішувати не потрібно.
  • Коли рис стане м'яким, перемішати і додати часник.
  • Зняти пательню з вогню та залишити плов під кришкою на 20 хвилин. Готово!


У цій страві можна використовувати інше м'ясо. Наприклад, яловичину, яка готується довше, ніж свинина. Або м'ясо птиці, яке приготується швидше.

Рецепт приготування вірменської хапами — фруктового плову у горщику з гарбуза — читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте, як приготувати узбецький плов по-хорезмськи.

Фото — скріншот.

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