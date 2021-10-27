Розсипчастий плов зі свининою у пательні: покроковий рецепт ідеального обіду
Ситний плов, який шеф-кухар Андрій Величко, наприклад, готує з бессарабськими спеціями у казані, можна готувати і у простішому варіанті, на пательні.
Рецепт простого приготування плову пропонує сайт 1000.menu. Щоправда, для цього слід вибрати пательню із товстими стінками.
Інгредієнти (на 3 порції):
- Свинина — 250 гр;
- Рис — 200 гр;
- Половина цибулини;
- Морква — 1 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Вода — 0.5 л;
- Рослинна олія — 15 гр;
- Сіль та сухі спеції — за смаком.
Приготування:
- У глибоку пательню з високими бортами налити олію і сильно розігріти. Свинину з невеликою кількістю сала обсмажити на сильному вогні — м'ясо повинне вкритися золотистою скоринкою.
- Рис (не пропарений, а звичайний) промити у холодній воді, залити окропом та залишити на 20−30 хвилин.
- Моркву та цибулю подрібнити, додати до м'яса та обсмажувати 2−3 хвилини. Додати сіль та спеції.
- Залити вміст пательні невеликою кількістю гарячої води, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 15−20 хвилин.
- Додати рис, залити водою, щоб рідина повністю покрила вміст пательні. Перемішати, накрити кришкою та готувати на повільному вогні 30 хвилин. Протягом цього часу плов перемішувати не потрібно.
- Коли рис стане м'яким, перемішати і додати часник.
- Зняти пательню з вогню та залишити плов під кришкою на 20 хвилин. Готово!
У цій страві можна використовувати інше м'ясо. Наприклад, яловичину, яка готується довше, ніж свинина. Або м'ясо птиці, яке приготується швидше.
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Фото — скріншот.123
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