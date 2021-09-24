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Осінній символ достатку і достатку: як приготувати вірменську хапаму — фруктовий плов в горщику з гарбуза

16:38 24 вересня 2021
Осінній символ достатку і достатку: як приготувати вірменську хапаму&nbsp;— фруктовий плов в горщику з гарбуза

В Україні дуже люблять страви з гарбуза, проте виявилося, що цей овоч поважають і в інших країнах. Так, в мережі розповіли секрети приготування ритуальної весільної вірменської страви — фруктового плову, який запікають і подають в горщику з гарбуза.

Ця страва вважається символом достатку, тому в неї додають яблука, родзинки, фініки і будь-які інші сухофрукти.

Подають хапаму, розрізавши її на скибочки і розкривши на манер квітки.

Рецепт цієї оригінальної страви розповіли на eda.ru .

Спосіб приготування

Промитий рис відварити протягом 4−5 хвилин, злити зайву воду.

Обсмажити мигдаль на сухій сковороді до золотистого кольору, перекласти в чистий посуд. На тій же сковороді розігріти 20 г вершкового масла і обсмажити очищене і нарізане кубиками яблуко з сухофруктами протягом 2−3 хвилин.

Гарбуз помити, зрізати верхівку і вичистити все насіння і волокна.

Змішати підготовлені сухофрукти і рис, додати мед і сіль за смаком, перекласти в гарбуз. Заповнювати гарбуз до країв не варто, оскільки рис буде збільшуватися в об'ємі. Покласти зверху шматочки масла, накрити гарбузовою «кришкою» і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5 години.

Вам може сподобатися також запечений гарбуз з прованськими травами — простий рецепт цієї страви на французький манер запропонувала Тетяна Мокріді.

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