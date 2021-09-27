Популярний плов по-хорезмськи: покроковий рецепт поживної та корисної страви

Східну кухню неможливо уявити без плову. Щоб страва вийшла смачною й розсипчастою, потрібно знати секрети. На Сході вважають, що для гарного плову не годиться будь-який рис. Це обов'язково повинен бути рис твердих сортів, з малим вмістом крохмалю, краще сорту аланга, лазер, девзіра.

Відомі різні види плову, в кожній області готують цю страву по-своєму.

На сайті Аймкук пропонується рецепт узбецького плову по-хорезмськи.

Узбецький плов по-хорезмськи

Продукти:

Яловичина — 800 г

Рис — 700 г

Цибуля — 3 шт.

Морква — 700 г

Рослинна олія (краще бавовняна) — 150 мл.

Гострий чилі — 2 стручки

Сіль до смаку

Приготування:

Моркву вимити й нарізати стружкою вручну.

Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Поставити казан на вогонь та розпалити його. Потім налити олію і теж розігріти майже до диму.

Опустити в гарячу олію великі шматки м'яса та накрити казан кришкою.

Потім кришку потрібно буде відкрити й обсмажувати м'ясо на сильному вогні до золотистого кольору.

Додати стакан води та закрити казан кришкою.

Вогонь зменшити й тушкувати хвилин 30−40, до повного википання води.

Як тільки вода википить, а м'ясо стане м'якшим — добре посолити.

Додати в казан цибулю та моркву. Закрити кришкою й тушкувати у власному соку хвилин 20, поки кількість моркви зменшиться в обсязі.

Рис промити кілька разів від зайвого крохмалю до повної прозорості води.

Викласти рис поверх моркви, розрівнюючи.

Посолити й налити гарячу воду через шумовку або лопатку. Вода повинна покривати рис на 1 см. Це залежить від сорту рису та його здатності вбирати воду.

Зробити сильний вогонь й почекати, поки википить вода.

Зібрати рис від країв казана до середини, роблячи гірку.

Накрити казан кришкою, зменшити вогонь і дати плову дійти до готовності під паром. Періодично можна відкривати кришку та перемішувати тільки рис, не торкаючись моркви й м'яса. Зазвичай це займає хвилин 20−30.

Готовий рис повинен стати розсипчастим, але щільним. Кожна рисинка повинна легко відділятися.

Тепер можна плов перемішати. Дістати м'ясо та нарізати його на дрібні шматочки для подачі. Інше м'ясо повернути назад у казан.