Популярний плов по-хорезмськи: покроковий рецепт поживної та корисної страви
Східну кухню неможливо уявити без плову. Щоб страва вийшла смачною й розсипчастою, потрібно знати секрети. На Сході вважають, що для гарного плову не годиться будь-який рис. Це обов'язково повинен бути рис твердих сортів, з малим вмістом крохмалю, краще сорту аланга, лазер, девзіра.
Відомі різні види плову, в кожній області готують цю страву по-своєму.
На сайті Аймкук пропонується рецепт узбецького плову по-хорезмськи.
Узбецький плов по-хорезмськи
Продукти:
Яловичина — 800 г
Рис — 700 г
Цибуля — 3 шт.
Морква — 700 г
Рослинна олія (краще бавовняна) — 150 мл.
Гострий чилі — 2 стручки
Сіль до смаку
Приготування:
Моркву вимити й нарізати стружкою вручну.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
Поставити казан на вогонь та розпалити його. Потім налити олію і теж розігріти майже до диму.
Опустити в гарячу олію великі шматки м'яса та накрити казан кришкою.
Потім кришку потрібно буде відкрити й обсмажувати м'ясо на сильному вогні до золотистого кольору.
Додати стакан води та закрити казан кришкою.
Вогонь зменшити й тушкувати хвилин 30−40, до повного википання води.
Як тільки вода википить, а м'ясо стане м'якшим — добре посолити.
Додати в казан цибулю та моркву. Закрити кришкою й тушкувати у власному соку хвилин 20, поки кількість моркви зменшиться в обсязі.
Рис промити кілька разів від зайвого крохмалю до повної прозорості води.
Викласти рис поверх моркви, розрівнюючи.
Посолити й налити гарячу воду через шумовку або лопатку. Вода повинна покривати рис на 1 см. Це залежить від сорту рису та його здатності вбирати воду.
Зробити сильний вогонь й почекати, поки википить вода.
Зібрати рис від країв казана до середини, роблячи гірку.
Накрити казан кришкою, зменшити вогонь і дати плову дійти до готовності під паром. Періодично можна відкривати кришку та перемішувати тільки рис, не торкаючись моркви й м'яса. Зазвичай це займає хвилин 20−30.
Готовий рис повинен стати розсипчастим, але щільним. Кожна рисинка повинна легко відділятися.
Тепер можна плов перемішати. Дістати м'ясо та нарізати його на дрібні шматочки для подачі. Інше м'ясо повернути назад у казан.
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