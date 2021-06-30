Відомий шеф-кухар Величко поділився рецептом узбецького плову з бессарабськими спеціями
У кожного кухаря — свій рецепт плову: якщо музикант і ведучий проекту «Смак» Андрій Макаревич використовував для приготування цієї страви курдючний жир, то шеф-кухар Андрій Величко зізнався, що дуже серйозно походив до вибору інгредієнтів і готував страву з бессарабськими спеціями.
На своїй сторінці у соцмережах він розповів, що тиждень готувався до приготування правильного узбецького плову.
Він, зокрема, дав поради з приводу того, який рис вибрати: щоб плов був розсипчастим, краще брати сорт басматі, любителям витонченого аромату знадобиться сорт жасмін, а для класичного знадобиться рис девзіра (девзіре) — загальна назва шліфованих сортів рису із Середньої Азії.
Шеф-кухар також зазначає, що для плову краще використовувати жирне м'ясо. Він вибрав голяшку, м'якоть грудинки і хвіст однорічного бессарабського баранчика.
«З традиційних невід'ємних атрибутів плову для мене завжди є зіра, барбарис і гострий перець. А ось для того, щоб надати плову місцевий, бессарабський колорит, я цього разу вирішив використовувати чубрицю і болгарську м'яту», — пише Андрій Величко.
Інгредієнти:
- 1 кг рис девзіра;
- 2 кг м'якоті жирної баранини;
- 1 кг ріпчастої цибулі;
- 1 кг моркви;
- кілька голівок часнику;
- 1 склянка олії для смаження;
- 1−2 стручки гострого перцю;
- 1 ч ложка зіри;
- 1 ст ложка барбарису;
- 1 ч ложка куркуми;
- 1 ч ложка сумаху;
- 1 ст ложка бессарабской чубриці;
- ½ ст ложки болгарської м'яти гюзум.
М'ясо нарізати досить великими шматками (3−5 см), цибулю — соломкою (товщиною 5 мм), моркву — великою соломкою (товщиною 8−10 мм і довжиною 4−6 см). В ідеалі можна взяти моркву різних сортів — жовту і помаранчеву.
У чавунному казані прожарити олію, обсмажити м'ясо до золотисто-коричневої скоринки.
Витягти з казана м'ясо, обсмажити цибулю і моркву. Повернути м'ясо до овочів, додати спеції і залити водою. Посолити, накрити кришкою, зменшивши вогонь.
За 40−45 хвилин кипіння м'ясо повинно стати м'яким, а рідина (її називають зірвак) — максимально смачною і ароматною.
Поки готується зірвак, підготувати рис — ретельно промивати, кілька разів змінюючи воду. Замочити на годину у підсоленій воді.
Покласти рис у зірвак. Додати головки часнику, за бажанням — гострий перець.
Зменшити вогонь до мінімум і накрити кришкою. Варити до неповної готовності, приблизно хвилин 15. Кришку не піднімати і плов не перемішувати.
Казан укутати, дати йому 15−20 хвилин, аби плов доготувався. Подавати до столу.
«Смачного! Узбецький плов з бессарабськими спеціями — це зовсім не складно», — говорить шеф-кухар.
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Фото — скріншот.81
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