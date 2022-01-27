Готуються просто, смак відмінний: покроковий рецепт млинців на борошні та воді

Тонкі та ажурні млинці, які будуть смачні й самі по собі, й з начинкою, можна готувати і на кефірі, і на молоці.

Рецепт млинців на молоці, до яких чудово підійдуть сметана, мед або згущене молоко, пропонують автори «Аймкук».

Інгредієнти: Молоко — 250 мл;

Вода — 250 мл;

Борошно — 250 г

Яйце куряче — 2 шт.;

Цукор — 1 ст.л.;

Сіль — 0,5 ч.л.;

Олія — 2 ст.л.

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Приготування: У мисці з'єднати яйця, сіль та цукор і перемішати віночком

Додати половину води та половину молока.

Додати борошно, збивши суміш до однорідності.

Додати воду і молоко, що залишилися, перемішати і влити рослинну олію.

Перед випіканням першого млинця розжарити пательню та змастити олією.

Тісто наливати тонким шаром, пекти із двох боків.

За бажання змастити готові млинці розтопленим вершковим маслом.

Рецепт приготування датських млинців, до яких додаються вершки і які готуються не на пательні, а у духовці, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото https://www.iamcook.ru

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