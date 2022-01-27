Готуються просто, смак відмінний: покроковий рецепт млинців на борошні та воді
Тонкі та ажурні млинці, які будуть смачні й самі по собі, й з начинкою, можна готувати і на кефірі, і на молоці.
Рецепт млинців на молоці, до яких чудово підійдуть сметана, мед або згущене молоко, пропонують автори «Аймкук».
Інгредієнти:
- Молоко — 250 мл;
- Вода — 250 мл;
- Борошно — 250 г
- Яйце куряче — 2 шт.;
- Цукор — 1 ст.л.;
- Сіль — 0,5 ч.л.;
- Олія — 2 ст.л.
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Приготування:
- У мисці з'єднати яйця, сіль та цукор і перемішати віночком
- Додати половину води та половину молока.
- Додати борошно, збивши суміш до однорідності.
- Додати воду і молоко, що залишилися, перемішати і влити рослинну олію.
- Перед випіканням першого млинця розжарити пательню та змастити олією.
- Тісто наливати тонким шаром, пекти із двох боків.
- За бажання змастити готові млинці розтопленим вершковим маслом.
Рецепт приготування датських млинців, до яких додаються вершки і які готуються не на пательні, а у духовці, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото https://www.iamcook.ru212
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