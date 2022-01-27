28.70 / 28.98 32.21 / 32.66
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуються просто, смак відмінний: покроковий рецепт млинців на борошні та воді

8:56 27 січня 2022
Млинці

Тонкі та ажурні млинці, які будуть смачні й самі по собі, й з начинкою, можна готувати і на кефірі, і на молоці.

Рецепт млинців на молоці, до яких чудово підійдуть сметана, мед або згущене молоко, пропонують автори «Аймкук».

Інгредієнти:

  • Молоко — 250 мл;
  • Вода — 250 мл;
  • Борошно — 250 г
  • Яйце куряче — 2 шт.;
  • Цукор — 1 ст.л.;
  • Сіль — 0,5 ч.л.;
  • Олія — 2 ст.л.

Читайте також: Оригінальні млинці «Бендерики» — всередині соковиті, а зовні хрумкі, просто тануть у роті

Приготування:

  • У мисці з'єднати яйця, сіль та цукор і перемішати віночком
  • Додати половину води та половину молока.
  • Додати борошно, збивши суміш до однорідності.
  • Додати воду і молоко, що залишилися, перемішати і влити рослинну олію.
  • Перед випіканням першого млинця розжарити пательню та змастити олією.
  • Тісто наливати тонким шаром, пекти із двох боків.
  • За бажання змастити готові млинці розтопленим вершковим маслом.

Рецепт приготування датських млинців, до яких додаються вершки і які готуються не на пательні, а у духовці, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото https://www.iamcook.ru

212

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.