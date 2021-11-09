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Молочний смак та ніжне тісто: простий рецепт ажурних млинців на кефірі та окропі

21:25 9 листопада 2021
млинці

Тонкі ажурні заварні млинці добре виходять не лише з тіста на молоці — готують їх і на кефірі. Досвідчені господині радять другий варіант, оскільки так млинці стають ніжнішими та мають більш насичений молочний смак. Подавати такі млинці можна з медом, варенням або як самостійне блюдо, повідомляє iamcook.

Ажурні млинці на кефірі та окропі

Інгредієнти:

  • Кефір — 150 мл;
  • Окріп — 100 мл;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Борошно пшеничне — 5 ст. л.;
  • Олія — 1,5 ст. л.;
  • Цукор — 1,5 ст. л.;
  • Сіль — 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт:

1. Яйця збити з цукром та сіллю.
2. Додати кефір та перемішати.
3. Влити олію.
4. Поступово всипати борошно в тісто.
5. Добре перемішати та залити окріп.
6. Перемішати до появи бульбашок.
7. Можна починати пекти млинці традиційним способом із двох сторін.

Нагадаємо, для любителів безмолочних млинців співачка М'ята запропонувала рецепт кабачкових млинців із крупою кіноа.

Фото pixabay.com

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