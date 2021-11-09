Молочний смак та ніжне тісто: простий рецепт ажурних млинців на кефірі та окропі

Тонкі ажурні заварні млинці добре виходять не лише з тіста на молоці — готують їх і на кефірі. Досвідчені господині радять другий варіант, оскільки так млинці стають ніжнішими та мають більш насичений молочний смак. Подавати такі млинці можна з медом, варенням або як самостійне блюдо, повідомляє iamcook.

Ажурні млинці на кефірі та окропі Інгредієнти: Кефір — 150 мл;

Окріп — 100 мл;

Яйця — 3 шт.;

Борошно пшеничне — 5 ст. л.;

Олія — 1,5 ст. л.;

Цукор — 1,5 ст. л.;

Сіль — 0,5 ч. л. Покроковий рецепт: 1. Яйця збити з цукром та сіллю.

2. Додати кефір та перемішати.

3. Влити олію.

4. Поступово всипати борошно в тісто.

5. Добре перемішати та залити окріп.

6. Перемішати до появи бульбашок.

7. Можна починати пекти млинці традиційним способом із двох сторін.

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Фото pixabay.com

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