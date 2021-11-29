Чимось нагадує тістечко: рецепт особливих датських млинців

Якщо звичайні млинці найчастіше випікають на сковороді, датські готуються інакше — для них потрібна духовка. За рахунок цього смак у страви виходить зовсім особливим — він чимось нагадує легке бісквітне тістечко. Рецепт приготування десерту наводить Telegram-ресурс Найкращі сніданки.

Необхідні продукти:

яйця — 3 шт.

вершки — ½ склянки.

борошно — ½ склянки.

олія вершкове — 1 ст. л.

сіль — 1 щіпка.

цукрова пудра — за смаком.

Для початку в мисці збиваємо яйця міксером протягом 10 секунд. До них додаємо сіль, вершки та борошно і знову збиваємо вінчиком.

Миску або сковороду змащуємо олією. Наливаємо частину тіста (1 ополоник). Відправляємо миску з тестом у розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин. Коли млинець зверху стане рум'яним, дістаємо його з духовки.

Перекладаємо його на тарілку. Чекаємо, коли він трохи охолоне, і присипаємо цукровою пудрою/цукром.

Інші 3 млинці випікаємо аналогічно.

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