Чимось нагадує тістечко: рецепт особливих датських млинців
Якщо звичайні млинці найчастіше випікають на сковороді, датські готуються інакше — для них потрібна духовка. За рахунок цього смак у страви виходить зовсім особливим — він чимось нагадує легке бісквітне тістечко. Рецепт приготування десерту наводить Telegram-ресурс Найкращі сніданки.
Необхідні продукти:
- яйця — 3 шт.
- вершки — ½ склянки.
- борошно — ½ склянки.
- олія вершкове — 1 ст. л.
- сіль — 1 щіпка.
- цукрова пудра — за смаком.
Для початку в мисці збиваємо яйця міксером протягом 10 секунд. До них додаємо сіль, вершки та борошно і знову збиваємо вінчиком.
Миску або сковороду змащуємо олією. Наливаємо частину тіста (1 ополоник). Відправляємо миску з тестом у розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин. Коли млинець зверху стане рум'яним, дістаємо його з духовки.
Перекладаємо його на тарілку. Чекаємо, коли він трохи охолоне, і присипаємо цукровою пудрою/цукром.
Інші 3 млинці випікаємо аналогічно.
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