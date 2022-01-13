Простий торт «Ялинка» з медових коржів на Старий Новий рік: готується дуже легко, запам'ятовується надовго

На Старий Новий рік кулінари запропонували безліч оригінальних рецептів як основних страв, так і солодкої випічки.

Блогерка з ніком alinochka_sul поділилася простим рецептом торта «Ялинка» з медових коржів та сирного крему.

Торт «Ялинка» з медових коржів

Для тіста (пропорції тіста вказано для подвійної порції)

Цукор — 220 г

Яйця — 3 шт

Мед — 130 г

Масло вершкове — 150 г

Сода харчова — 1,5 ч. л.

Борошно — 600 г Для крему

Цукрова пудра — 90 г

Сирний сир — 400 г

Вершкове масло — 140 г Приготування

Змішати цукор, мед, яйця, вершкове масло й відправити на плиту, постійно помішуючи. Коли маса почне закипати, забрати з плити. У цю масу додати соду. Добре перемішати та залишити остигати до теплого стану. Частками додати борошно й замішати тісто. Готове тісто прибрати у холодильник на кілька годин. Випікати 3−4 хвилини при температурі 180 градусів 6 коржів. Найбільший 16 см й кожен наступний на 2 см менший. Останній 2 см діаметром. Для крему змішати всі інгредієнти та прибрати у холодильник на 30 хвилин. Зібрати торт. Крем краще викладати за допомогою кондитерського мішка.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували кілька рецептів «Київського» торта, який можна приготувати у домашніх умовах. І він нічим не поступиться тому, що продають у магазинах.

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