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Простий торт «Ялинка» з медових коржів на Старий Новий рік: готується дуже легко, запам'ятовується надовго

16:17 13 січня 2022
торт

На Старий Новий рік кулінари запропонували безліч оригінальних рецептів як основних страв, так і солодкої випічки.

Блогерка з ніком alinochka_sul поділилася простим рецептом торта «Ялинка» з медових коржів та сирного крему.

Торт «Ялинка» з медових коржів


Для тіста (пропорції тіста вказано для подвійної порції)
Цукор — 220 г
Яйця — 3 шт
Мед — 130 г
Масло вершкове — 150 г
Сода харчова — 1,5 ч. л.
Борошно — 600 г

Для крему
Цукрова пудра — 90 г
Сирний сир — 400 г
Вершкове масло — 140 г

Приготування
Змішати цукор, мед, яйця, вершкове масло й відправити на плиту, постійно помішуючи.

Коли маса почне закипати, забрати з плити. У цю масу додати соду.

Добре перемішати та залишити остигати до теплого стану. Частками додати борошно й замішати тісто.

Готове тісто прибрати у холодильник на кілька годин.

Випікати 3−4 хвилини при температурі 180 градусів 6 коржів. Найбільший 16 см й кожен наступний на 2 см менший. Останній 2 см діаметром.

Для крему змішати всі інгредієнти та прибрати у холодильник на 30 хвилин.

Зібрати торт. Крем краще викладати за допомогою кондитерського мішка.


Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували кілька рецептів «Київського» торта, який можна приготувати у домашніх умовах. І він нічим не поступиться тому, що продають у магазинах.

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