Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, після рецепту знаменитого одеського форшмаку, розповів, як у домашніх умовах приготувати «Київський» торт.

Торт «Київський»

Для коржів (2 форми Ø 26 см)

400 г цукру

300 г горіхів 100 г борошна

10 яєчних білків

1 ч. л ванільного цукру

Для крему

300 г вершкового масла|мастила| 82%

250 г цукру

200 мл молока

10 г какао

3 жовтки

1 ч. л ванільного цукру

1 ст. л коньяку

Приготування

Коржі (інгредієнти вказані на два коржі)

Білки відокремити від жовтків, накрити й залишити на 12−24 години заквашуватися за кімнатної температури.

Горіхи злегка обсмажити та подрібнити. Додати до них 150 г цукру та 50 г борошна та ложку ванільного цукру, добре перемішати.

В окремій ємності збити міксером білки до пишної піни. Не припиняючи збивати, додати 50 г цукру та збити ще близько хвилини.

У білкову масу висипати горіхово-цукрову суміш з борошном.

Акуратно перемішати та викласти у форму.

Випікати 2 години за температури 150 °C.

Дати спокій на 12−24 години, щоб структура стала більш щільною.

Після цього витягнути коржі з форми.

Крем

У сотейник викласти жовтки й молоко та ретельно перемішати, щоб при нагріванні яйця не згорнулися.

Додати у молочно-яєчну суміш цукор й варити до загустіння. Консистенція має нагадувати рідке згущене молоко.

Потім пересипати у чисту миску, накрити харчовою плівкою по поверхні, щоб не утворилася скоринка, й відправити остигати.

Коли сироп повністю охолонув, в окремій мисці перетерти розм'якшене при кімнатній температурі масло з ванільним цукром.

Коли суміш посвітлішає, потроху вводити сироп та продовжувати збивати, поки не змішається весь сироп з маслом.

Розділити готовий крем на 2 порції.

Третину відкласти в окрему миску та додати до неї какао, добре перемішати. У білий крем додати коньяк й добре перемішати.

За бажання частину білого крему можна зробити кольоровим для яскравішої прикраси торта.

Дно форми або блюда бажано змастити ложкою крему, щоб коржі не крутилися при нарізанні. Потім укладати перший корж безе, змастити білим кремом й накрити другим коржем. Зверху та з боків прикрасити коричневим кремом.