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Легендарний «Київський» торт на Новий рік: Оксана Леві поділилася рецептом приготування відомого світового десерту у домашніх умовах

22:53 26 грудня 2021
торт

Перед Новим роком кулінари навперебій пропонують рецепти десертів, тортів, різноманітної випічки, які можна зробити самому, вклавши в ласощі частинку своєї душі.

Блогерка Оксана Леві розповіла, як у домашніх умовах приготувати всіма улюблений «Київський» торт.

Торт «Київський»

Продукти

Для повітряних коржів:
8 сквашених білків (280 г)
200−300 г фундука
100 г кеш'ю (горіхів можна взяти і менше)
2 ст. л. білого борошна (40 г) або кукурудзяного крохмалю
320 г цукру
1 щіпка солі
1 ч. л. лимонного соку

Режим випічки коржів:
перші 40 хвилин — 150 градусів Цельсія
потім ще 1 годину — 100−120 градусів Цельсія
або всього 1,5 години — 150 градусів Цельсія

Крем:
300 г прохолодного вершкового масла
20 г ванільного цукру
300 г згущеного молока
30 г коньяку

Для шоколадної частини крему:
60−70 г чорного шоколаду

Дзеркальна глазур:
40 мл води + 10 г желатину
100 мл води + 200 г цукру
80 г гарного какао порошку
30−40 г чорного шоколаду
100 мл вершків 33−38% жирності

Завершення декорування торта:
100−150 г фундука разом з кеш'ю
2−3 краплі гелевого барвника золотого кольору
15 г чорного шоколаду



Раніше своїм рецептом «Київського» торта поділився кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко.

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