Легендарний «Київський» торт на Новий рік: Оксана Леві поділилася рецептом приготування відомого світового десерту у домашніх умовах

Перед Новим роком кулінари навперебій пропонують рецепти десертів, тортів, різноманітної випічки, які можна зробити самому, вклавши в ласощі частинку своєї душі.

Блогерка Оксана Леві розповіла, як у домашніх умовах приготувати всіма улюблений «Київський» торт.

Торт «Київський» Продукти Для повітряних коржів:

8 сквашених білків (280 г)

200−300 г фундука

100 г кеш'ю (горіхів можна взяти і менше)

2 ст. л. білого борошна (40 г) або кукурудзяного крохмалю

320 г цукру

1 щіпка солі

1 ч. л. лимонного соку Режим випічки коржів:

перші 40 хвилин — 150 градусів Цельсія

потім ще 1 годину — 100−120 градусів Цельсія

або всього 1,5 години — 150 градусів Цельсія Крем:

300 г прохолодного вершкового масла

20 г ванільного цукру

300 г згущеного молока

30 г коньяку Для шоколадної частини крему:

60−70 г чорного шоколаду Дзеркальна глазур:

40 мл води + 10 г желатину

100 мл води + 200 г цукру

80 г гарного какао порошку

30−40 г чорного шоколаду

100 мл вершків 33−38% жирності Завершення декорування торта:

100−150 г фундука разом з кеш'ю

2−3 краплі гелевого барвника золотого кольору

15 г чорного шоколаду

Раніше своїм рецептом «Київського» торта поділився кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко.

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