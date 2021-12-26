Ідеально підійде до чаю чи шампанського: Сава Лібкін поділився рецептом приготування сирних рогаликів з джемом з угорки
Відомий ресторатор Савелій Лібкін, який розповів, як готувати ньюді (голі равіолі), запропонував українським господиням рецепт сирних рогаликів зі сливовим джемом. Джем потрібно брати обов'язково з сорту слив «Угорка», тоді у випічки буде неповторний смак та аромат.
Сирні рогалики з джемом з угорки
Продукти
200 г сухого домашнього сиру з жирного молока
200 г вершкового масла 82% жирності
450 г борошна
6 яєчних жовтків
100 г сметани 30% жирності
90 г цукру
0,5 ч. л. харчової соди
1 ч. л. лимонного соку
сіль до смаку
300 г джему з «угорки»
200 г цукрової пудри
Приготування
Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, жовтки, розтерті з цукром, сметану й висипати борошно.
Ввести соду гашену лимонним соком. Швидко замісити тісто.
Тісто накрити рушником та відправити у холодильник на 30 хвилин.
Тісто розділити на шматки по 200 грамів і кожен розкачати в коло до товщини 4−5 мм.
Коло розрізати на сегменти й в основі кожного викласти по пів чайної ложки джему.
Згорнути рогалики та викласти на деко злегка змащене маслом.
Пекти у розігрітій до 200 градусів духовці.
Готові рогалики остудити та присипати цукровою пудрою.
Нагадаємо, днями ресторатор Сава Лібкін похвалився кулінарними успіхами своєї дружини Марини, яка самостійно приготувала сибаса з картоплею та оливками.86
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter