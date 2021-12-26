Ідеально підійде до чаю чи шампанського: Сава Лібкін поділився рецептом приготування сирних рогаликів з джемом з угорки

Відомий ресторатор Савелій Лібкін, який розповів, як готувати ньюді (голі равіолі), запропонував українським господиням рецепт сирних рогаликів зі сливовим джемом. Джем потрібно брати обов'язково з сорту слив «Угорка», тоді у випічки буде неповторний смак та аромат.

Сирні рогалики з джемом з угорки Продукти 200 г сухого домашнього сиру з жирного молока

200 г вершкового масла 82% жирності

450 г борошна

6 яєчних жовтків

100 г сметани 30% жирності

90 г цукру

0,5 ч. л. харчової соди

1 ч. л. лимонного соку

сіль до смаку

300 г джему з «угорки»

200 г цукрової пудри Приготування Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, жовтки, розтерті з цукром, сметану й висипати борошно. Ввести соду гашену лимонним соком. Швидко замісити тісто. Тісто накрити рушником та відправити у холодильник на 30 хвилин. Тісто розділити на шматки по 200 грамів і кожен розкачати в коло до товщини 4−5 мм. Коло розрізати на сегменти й в основі кожного викласти по пів чайної ложки джему. Згорнути рогалики та викласти на деко злегка змащене маслом. Пекти у розігрітій до 200 градусів духовці. Готові рогалики остудити та присипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, днями ресторатор Сава Лібкін похвалився кулінарними успіхами своєї дружини Марини, яка самостійно приготувала сибаса з картоплею та оливками.

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