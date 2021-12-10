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Швидкий та простий сніданок: рецепт голих равіолі від ресторатора Сави Лібкіна

10:16 10 грудня 2021
Ньюді

Відомий ресторатор Савелій Лібкін, який раніше пропонував рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — лінивих вареників, розповів про ще одну страву, яку він любить готувати вранці.

У Instagram ресторатор докладно розповів, як готувати ньюді (голі равіолі).

Інгредієнти:

  • 300 г листків шпинату;
  • 200 грамів домашнього жирного та сухого сиру;
  • 100 грамів семоли;
  • 4 жовтки;
  • 30 г дрібно натертого пармезану;
  • Сіль.

Приготування:

  • Сир протерти через сито
  • Шпинат бланшувати підкисленим окропом, дрібно порубати і остудити.
  • З сиру, віджатого шпинату, жовтків, борошна та пармезану замісити тісто.
  • Розділити на шматочки розміром з кавову ложку і кожен шматочок закатати у борошні, надавши форму мигдальної кісточки.
  • Відкласти готові ньюді у холодильник на 30 хвилин.
  • Відварити ньюді до закипання в окропі.
  • У сотейнику прогріти трохи вершків із вершковим маслом та ложечкою пармезану.
  • Перекласти ньюді у вершки, прогріти та подавати.

«Буде смачно. Я цю страву готую на сніданок», — пише Сава Лібкін.

Раніше ресторатор поділився рецептом чудової закуски з перцю та кедрових горішків з базиліком, а також розповів, як готувати фаршировану рибу по-одеськи.

Фото зі сторінки Сави Лібкіна в соціальних мережах

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