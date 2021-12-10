Швидкий та простий сніданок: рецепт голих равіолі від ресторатора Сави Лібкіна
Відомий ресторатор Савелій Лібкін, який раніше пропонував рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — лінивих вареників, розповів про ще одну страву, яку він любить готувати вранці.
У Instagram ресторатор докладно розповів, як готувати ньюді (голі равіолі).
Інгредієнти:
- 300 г листків шпинату;
- 200 грамів домашнього жирного та сухого сиру;
- 100 грамів семоли;
- 4 жовтки;
- 30 г дрібно натертого пармезану;
- Сіль.
Приготування:
- Сир протерти через сито
- Шпинат бланшувати підкисленим окропом, дрібно порубати і остудити.
- З сиру, віджатого шпинату, жовтків, борошна та пармезану замісити тісто.
- Розділити на шматочки розміром з кавову ложку і кожен шматочок закатати у борошні, надавши форму мигдальної кісточки.
- Відкласти готові ньюді у холодильник на 30 хвилин.
- Відварити ньюді до закипання в окропі.
- У сотейнику прогріти трохи вершків із вершковим маслом та ложечкою пармезану.
- Перекласти ньюді у вершки, прогріти та подавати.
«Буде смачно. Я цю страву готую на сніданок», — пише Сава Лібкін.
Раніше ресторатор поділився рецептом чудової закуски з перцю та кедрових горішків з базиліком, а також розповів, як готувати фаршировану рибу по-одеськи.
Фото зі сторінки Сави Лібкіна в соціальних мережах168
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