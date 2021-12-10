Швидкий та простий сніданок: рецепт голих равіолі від ресторатора Сави Лібкіна

Відомий ресторатор Савелій Лібкін, який раніше пропонував рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — лінивих вареників, розповів про ще одну страву, яку він любить готувати вранці.

У Instagram ресторатор докладно розповів, як готувати ньюді (голі равіолі).

Інгредієнти: 300 г листків шпинату;

200 грамів домашнього жирного та сухого сиру;

100 грамів семоли;

4 жовтки;

30 г дрібно натертого пармезану;

Сіль.

Приготування: Сир протерти через сито

Шпинат бланшувати підкисленим окропом, дрібно порубати і остудити.

З сиру, віджатого шпинату, жовтків, борошна та пармезану замісити тісто.

Розділити на шматочки розміром з кавову ложку і кожен шматочок закатати у борошні, надавши форму мигдальної кісточки.

Відкласти готові ньюді у холодильник на 30 хвилин.

Відварити ньюді до закипання в окропі.

У сотейнику прогріти трохи вершків із вершковим маслом та ложечкою пармезану.

Перекласти ньюді у вершки, прогріти та подавати.

«Буде смачно. Я цю страву готую на сніданок», — пише Сава Лібкін.

Раніше ресторатор поділився рецептом чудової закуски з перцю та кедрових горішків з базиліком, а також розповів, як готувати фаршировану рибу по-одеськи.

Фото зі сторінки Сави Лібкіна в соціальних мережах

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