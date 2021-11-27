Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою за 10 хвилин: рецепт від Сави Лібкіна

Відомий ресторатор Савелій Лібкін пропонує рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину. Ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками за італійською традицією. Готується такий сніданок трохи більше 10 хвилин. Відеорецепт Лібкін наводить в Instagram.

Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою Сир — 300 г;

Яйця — 3 штуки;

Сіль — щіпка;

Борошно — 1,5 ст.

Яблука;

Масло вершкове;

Мед;

Вершки;

Чорний перець

Цедра лимонна. Яблука нарізати, обсмажити з маслом та медом на слабкому вогні протягом двох хвилин. Додати вершки та щіпку чорного перцю. З жовтків, сиру, солі та борошна сформувати однорідну масу, нарізати скибочками. Ліниві вареники занурити в киплячу підсолену воду, варити, поки вода повторно не закипить. Змішати яблучну суміш і ліниві вареники. Додати цедру. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Савелій Лібкін (@savvalibkin)

Нагадаємо, ліниві вареники також можна приготувати з моцарелою або з шоколадно-горіховим соусом.

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