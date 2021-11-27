Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою за 10 хвилин: рецепт від Сави Лібкіна
Відомий ресторатор Савелій Лібкін пропонує рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину. Ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками за італійською традицією. Готується такий сніданок трохи більше 10 хвилин. Відеорецепт Лібкін наводить в Instagram.
Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою
- Сир — 300 г;
- Яйця — 3 штуки;
- Сіль — щіпка;
- Борошно — 1,5 ст.
- Яблука;
- Масло вершкове;
- Мед;
- Вершки;
- Чорний перець
- Цедра лимонна.
Яблука нарізати, обсмажити з маслом та медом на слабкому вогні протягом двох хвилин. Додати вершки та щіпку чорного перцю.
З жовтків, сиру, солі та борошна сформувати однорідну масу, нарізати скибочками. Ліниві вареники занурити в киплячу підсолену воду, варити, поки вода повторно не закипить.
Змішати яблучну суміш і ліниві вареники. Додати цедру.
Нагадаємо, ліниві вареники також можна приготувати з моцарелою або з шоколадно-горіховим соусом.268
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