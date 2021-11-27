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Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою за 10 хвилин: рецепт від Сави Лібкіна

17:15 27 листопада 2021
вареники

Відомий ресторатор Савелій Лібкін пропонує рецепт смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину. Ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками за італійською традицією. Готується такий сніданок трохи більше 10 хвилин. Відеорецепт Лібкін наводить в Instagram.

Ліниві вареники з яблуками та лимонною цедрою

  • Сир — 300 г;
  • Яйця — 3 штуки;
  • Сіль — щіпка;
  • Борошно — 1,5 ст.
  • Яблука;
  • Масло вершкове;
  • Мед;
  • Вершки;
  • Чорний перець
  • Цедра лимонна.

Яблука нарізати, обсмажити з маслом та медом на слабкому вогні протягом двох хвилин. Додати вершки та щіпку чорного перцю.

З жовтків, сиру, солі та борошна сформувати однорідну масу, нарізати скибочками. Ліниві вареники занурити в киплячу підсолену воду, варити, поки вода повторно не закипить.

Змішати яблучну суміш і ліниві вареники. Додати цедру.

Нагадаємо, ліниві вареники також можна приготувати з моцарелою або з шоколадно-горіховим соусом.

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