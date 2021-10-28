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Шикарна закуска з перцю та кедрових горішків із базиліком: простий рецепт від Сави Лібкіна

18:52 28 жовтня 2021
закуска

Солодкий червоний перець можна замаринувати на зиму, пустити на салат або перетворити на вишукану закуску. Ресторатор Сава Лібкін віддає перевагу останньому варіанту, а тому пропонує в Instagram рецепт шикарної страви, яку легко приготувати в домашніх умовах.

Закуска з перцю із кедровими горішками

  • Червоний перець — 6 шт.;
  • Базилік (зелень) — 100 г;
  • Оливкова олія — 50 мл;
  • Кедрові горішки — жменя;
  • Сіль за смаком.

Перець запекти в духовці протягом 20 хвилин при 180 градусах. Остудити і видалити шкірку та насіння. У чаші блендера змішати решту інгредієнтів. Перемолоти.

На блюдо викласти шар запечених перців, на них шар базиліку, потім шар перців і базиліку, завершити шаром перців. Дати постояти в холодильнику одну годину.

Телеведуча Неля Шовкопляс готує із червоним солодким перцем овочеві кекси. Крім того, з перців виходить смачна аджика .

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