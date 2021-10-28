Шикарна закуска з перцю та кедрових горішків із базиліком: простий рецепт від Сави Лібкіна
Солодкий червоний перець можна замаринувати на зиму, пустити на салат або перетворити на вишукану закуску. Ресторатор Сава Лібкін віддає перевагу останньому варіанту, а тому пропонує в Instagram рецепт шикарної страви, яку легко приготувати в домашніх умовах.
Закуска з перцю із кедровими горішками
- Червоний перець — 6 шт.;
- Базилік (зелень) — 100 г;
- Оливкова олія — 50 мл;
- Кедрові горішки — жменя;
- Сіль за смаком.
Перець запекти в духовці протягом 20 хвилин при 180 градусах. Остудити і видалити шкірку та насіння. У чаші блендера змішати решту інгредієнтів. Перемолоти.
На блюдо викласти шар запечених перців, на них шар базиліку, потім шар перців і базиліку, завершити шаром перців. Дати постояти в холодильнику одну годину.
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