«Знаменний день для молодої сім'ї»: ресторатор Сава Лібкін зробив важливе зізнання
Ресторатор Сава Лібкін, який раніше розповів, як готувати ньюді (голі равіолі), похвалився кулінарними успіхами дружини Марини, яка самостійно приготувала сібаса з картоплею та оливками.
«Сьогодні знаменний для нашої з Мариною молодої сім'ї день», — пише ресторатор у Instagram і додає: «Страва не дуже складна, але ж ви розумієте, що кухареві догодити складно! Вийшло смачно, по-справжньому смачно! Рецепт Марина, як я пізніше дізнався, побачила в одному з ковідних прямих ефірів».
Інгредієнти:
- 700 гр сібаса;
- 600 гр картоплі;
- 50 грам оливок тажаске на маслі;
- Сіль, оливкова олія та перець — за смаком.
Приготування:
- Сібас потрошимо, видаляємо зябра, надрізаємо вздовж хребта і видаляємо спинний плавник, миємо і кладемо на лист пергаменту.
- Картоплю помити, очистити, відварити до напівготовності (10 хвилин). Злити воду, заправити оливковою олією та оливками тажаске.
- Викласти картоплю поруч із рибою. Все накрити другим листом пергаменту, відправити у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!
Раніше Сава Лібкін поділився рецептом смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками по-італійськи.
Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соціальних мережах169
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