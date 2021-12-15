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«Знаменний день для молодої сім'ї»: ресторатор Сава Лібкін зробив важливе зізнання

10:44 15 грудня 2021
Сава Лібкін із дружиною

Ресторатор Сава Лібкін, який раніше розповів, як готувати ньюді (голі равіолі), похвалився кулінарними успіхами дружини Марини, яка самостійно приготувала сібаса з картоплею та оливками.

«Сьогодні знаменний для нашої з Мариною молодої сім'ї день», — пише ресторатор у Instagram і додає: «Страва не дуже складна, але ж ви розумієте, що кухареві догодити складно! Вийшло смачно, по-справжньому смачно! Рецепт Марина, як я пізніше дізнався, побачила в одному з ковідних прямих ефірів».

Фото з Instagram Сави Лібкіна

Інгредієнти:

  • 700 гр сібаса;
  • 600 гр картоплі;
  • 50 грам оливок тажаске на маслі;
  • Сіль, оливкова олія та перець — за смаком.

Приготування:

  • Сібас потрошимо, видаляємо зябра, надрізаємо вздовж хребта і видаляємо спинний плавник, миємо і кладемо на лист пергаменту.
  • Картоплю помити, очистити, відварити до напівготовності (10 хвилин). Злити воду, заправити оливковою олією та оливками тажаске.
  • Викласти картоплю поруч із рибою. Все накрити другим листом пергаменту, відправити у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!

Раніше Сава Лібкін поділився рецептом смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками по-італійськи.

Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соціальних мережах

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