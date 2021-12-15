«Знаменний день для молодої сім'ї»: ресторатор Сава Лібкін зробив важливе зізнання

Ресторатор Сава Лібкін, який раніше розповів, як готувати ньюді (голі равіолі), похвалився кулінарними успіхами дружини Марини, яка самостійно приготувала сібаса з картоплею та оливками.

«Сьогодні знаменний для нашої з Мариною молодої сім'ї день», — пише ресторатор у Instagram і додає: «Страва не дуже складна, але ж ви розумієте, що кухареві догодити складно! Вийшло смачно, по-справжньому смачно! Рецепт Марина, як я пізніше дізнався, побачила в одному з ковідних прямих ефірів».

Фото з Instagram Сави Лібкіна

Інгредієнти: 700 гр сібаса;

600 гр картоплі;

50 грам оливок тажаске на маслі;

Сіль, оливкова олія та перець — за смаком.

Приготування: Сібас потрошимо, видаляємо зябра, надрізаємо вздовж хребта і видаляємо спинний плавник, миємо і кладемо на лист пергаменту.

Картоплю помити, очистити, відварити до напівготовності (10 хвилин). Злити воду, заправити оливковою олією та оливками тажаске.

Викласти картоплю поруч із рибою. Все накрити другим листом пергаменту, відправити у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!

Раніше Сава Лібкін поділився рецептом смачного та корисного сніданку, багатого на білки та клітковину — ліниві вареники будуть ще смачнішими, якщо приготувати їх з карамелізованими яблуками по-італійськи.

Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соціальних мережах

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